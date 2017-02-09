HDP'li Hüda Kaya hakkında 25 yıl hapis istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya hakkında hazırlanan 68 sayfalık iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca Kaya'nın eylemlerine ilişkin yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle 2 fezlekenin Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne TBMM'ye sunulmak üzere "Yasama Dokunulmazlığının" kaldırılması talebiyle gönderildiği hatırlatıldı.

6718 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına eklenen geçici 20. madde gereğince Kaya'nın fezlekelerde yer alan eylemlerine ilişkin dokunulmazlığının kaldırıldığı ifade edilen iddianamede, soruşturma dosyalarının Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla gereğinin takdir ve ifası bakımından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği anımsatıldı.

6-8 EKİM OLAYLARI

İddianamede, 6-8 Ekim olayları öncesi HDP Genel Merkezinin twitter sosyal paylaşım sitesinden, "Şu anda toplantı halinde olan HDP MYK'dan halklarımıza acil çağrı, Kobani'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarının ve AKP iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz." şeklinde paylaşılan mesaja yer verildi.

Çağrı sonrası 6-8 Ekim 2014'teki sokak olaylarında çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği ve yaralandığı, çok sayıda kamu ve özel bina ile araçların zarar gördüğü hatırlatılan iddianamede, Kaya'nın çağrının yapıldığı HDP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri arasında yer aldığı aktarıldı.

ÇAĞRIYI TEK BAŞIMA YAPMADIM

İddianamede, Kaya'nın bu suçlamayı kabul etmese de partisinin MYK üyesi olduğundan karara iştirak ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir internet sitesinde yer alan beyanlarına da yer verildi. Söz konusu beyana ilişkin şunlar kaydedildi: "Demirtaş 'O eylem çağrısını yapan da ben değilim. Partimin MYK'sının kararıydı. Üstlenirim tabii. Ama o çağrıyı tek başıma yapmışım gibi bir algı operasyonuna girişildi. Çünkü kitlelerin sempatisini kazanmıştım' şeklinde ifade de bulunarak sorumluluğun tüm MYK üyelerine ait olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla şüphelinin eylemi tahrik konusu suçların işlenmesi halinde, tahrik eden kişi, bu suçlara azmettiren sıfatıyla cezalandırılır."

11 Ocak 2016'da Demokratik İslam Kongresi (DİK) organizasyonunda Sur ilçesinde güvenlik güçlerince teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyona tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yapıldığı belirtildi.

ÇUKURLAR, HENDEKLER

İddianamede, Kaya'nın toplananlara hitaben yaptığı konuşmada, teröristlerce Sur ilçesinde kazılan çukurlar, kurulan bombalı tuzaklamalar ile örgüt mensuplarınca yapılan saldırıları meşru görerek terör örgütüne yönelik yapılan operasyonları halka yönelik olarak yapıldığı algısını oluşturmaya çalıştığı ifade edildi.

OPERASYONLARA KATLİAM DEDİ

Kaya'nın güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonları "katliam" olarak nitelendirdiği kaydedilen iddianamede, şöyle denildi:

"Şüphelinin konuşması bir bütün olarak değerlendirildiğinde terör örgütünün, devletin güvenlik güçleri ile girdiği silahlı çatışmayı haklı gösterdiği, bu itibarla terör yöntemlerini kullanmaya özendirici ve terörizmi yüceltici nitelikte konuşma yaptığı anlaşılmıştır. Bu nedenle Kaya'nın, silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı değerlendirilmiştir."

Kaya, hakkındaki iddianameyi kabul eden Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, CMK'nın 12/2. maddesi uyarınca dosyanın, "yetkisizlik" kararı vererek, sanığın iddianamedeki eylemlerden yargılamasının yapılması için yetkili ve görevli nöbetçi Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı.

25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve 6-8 Ekim olaylarında "suç işlemeye tahrik" suçlarından 11,5 yıldan 25 yıla kadar hapis ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

28 Ocak'ta Afyonkarahisar'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmıştı.