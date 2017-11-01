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HDP'li Hüda Kaya vatansever olduğuna inanıyor

Meclis'te yaptığı konuşma sırasında gelen tepkilere yanıt veren HDP'li vekil, bölücü değil vatansever olduklarını söyledi.

01.11.2017 - 07:47
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HDP'li Hüda Kaya vatansever olduğuna inanıyor

hüda

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Meclis'te yaptığı konuşmada hükümeti hedef aldı.

AK Partili milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılanan konuşmasının ardından sataşmalara cevap vermek için tekrar kürsüye çıkan Kaya, kendisini savunduğu sözlerle milletvekillerini de şaşırttı.

VATANSEVER OLAN BİZİZ

AK Parti hükümetini "bölücü" olarak nitelendiren Hüda Kaya, HDP'lilerin daha fazla "vatansever" olduğunu sözlerine ekledi.

Genel seçimlerden önce meydanlarda yapılan konuşmaları hatırlatan HDP'li Hüda Kaya, vatanseverliklerinin sorgulanamayacağını söyledi.

HDP'li Hüda Kaya vatansever olduğuna inanıyor

Hüda Kaya'nın bölücü teröristlerle çekilen fotoğrafı.

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