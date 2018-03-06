HDP'li kaçak vekil de Afrin yalanlarına destek veriyor

Terör örgütü PYD/PKK destekçilerinin sosyal medyada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için paylaştığı iki fotoğrafın daha gerçekle ilgisi olmadığı belirlendi.

BATI ŞERİA FOTOĞRAFINI AFRİN YAPTILAR

Afrin yalanlarında Gazzeli çocukları sık sık kullanan terör yandaşları, bu sefer de Batı Şerialı bir kadın üzerinden manipülasyon yapmaya kalktı.



"Afrin'de zeytin ağacını işgalcilerden korumaya çalışan bir ana" yalanıyla servis edilen fotoğrafın, Batı Şeria'da çekildiği ve 1 Temmuz 2015'te "Filistin'in zeytin ağaçlarının yok olmasını durdurun" başlıklı bir haberde kullanıldığı ortaya kondu.

İsrail askerlerinin arka planda görüldüğü fotoğrafta, zeytin ağacına sarılan Filistinli bir kadın yer alıyor.

HPD'Lİ KAÇAK VEKİLDEN YALAN PAYLAŞIM

Sosyal medyada TSK'yi hedef alan paylaşımlara, devamsızlık gerekçesiyle vekilliği düşürülen Sarıyıldız'ın da destek verdiği görüldü.

2015 yılında başlayan Hendek operasyonları sonrası Fransa'ya kaçarak sığınma talebinde bulunan HDP'nin eski Şırnak Milletvekili Sarıyıldız, Twitter hesabından, "DEAŞ ve El Kaide militanları Afrin'de Türkiye'nin yanında savaşıyor" yalanıyla bir fotoğrafı yeniden paylaştı.





Ancak fotoğrafın, 27 Kasım 2015 tarihli, İdlib'e saldırı hazırlığında olan Nusra cephesi ve Ahrar-ü Şam mensuplarına ait olduğu tespit edildi.



Daha önce PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün sosyal medya hesabından desteklediği, "Türkiye Afrin'de katliam yapıyor" iddiasıyla servis edilen yaralı çocukların olduğu görselinin, Doğu Guta'da 2014'te çekildiği ortaya çıkmıştı.