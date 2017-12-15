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HDP'li Kerestecioğlu'nun SİHA tepkisi: Dehşete kapıldım

Nurettin Canikli'nin teröristi kafasından vurduğunu ifade etmesinin ardından HDP'li Kerestecioğlu dehşete kapıldığını söyledi.

Haber Merkezi | 15.12.2017 - 09:51..
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Nurettin Canikli TBMM'de SİHA'larla ilgili bir soru üzerine SİHA'nın görüntü sisteminin hassaslığına vurgu yaptı. İzlediği bir operasyondan da örnek veren Canikli, SİHA'nın attığı bir füzenin, teröristin kafasına çarptığını ancak patlamadığını söyledi. Canikli'nin bu sözleri HDP'lileri kızdırdı.

"SİHA'NIN GÖRÜNTÜ SİSTEMİ HASSAS"

Canikli "Geliştirdiğimiz SİHA görüntü sistemleri son derece hassas, bizzat gördüm; yerdeki toplu iğneyi, 12 bin fitten tespit edecek kadar hassas görüntü sistemlerine sahip. Kara Kuvvetleri Komutanlığında yapılan canlı bir operasyona katıldım. Kandil'e yapılan Kara- Hava Kuvvetleriyle koordineli bir şekilde SİHA'ların da katıldığı bir operasyonu izledim. " diyerek gördüklerini şöyle anlattı:

TERÖRİSTİN KAFASINA ÇARPTI

"Biliyorsunuz Cirit füzeleri atılıyor. SİHA'lar Cirit füzelerini atıyor. O da yerli. Tabii bu mühimmatların yüzde yüzü patlamıyor, yüzde 95'i patlıyor ama. Bu çok yüksek bir oran. Benim izlediğim bir tanesinde de bir mühimmat patlamadı. Fakat teröristin kafasına çarptı. O kadar isabet oranı yüksek ki... Ben kendim izledim. O nedenle biz iddialıyız. Dünyanın en iyilerinden bir tanesİyiz."

HDP'li Kerestecioğlu'nun SİHA tepkisi: Dehşete kapıldım

"DEHŞETE KAPILDIM"

Canikli'nin konuşmasının ardından söz alan HDP'li Filiz Kerestecioğlu, tepki gösterdi:

"Gerçekten antimilitanist bir insan olarak bunun böyle heyecanla alkışlanması, savaş aletlerinin, ve silahların ne kadar iyi yapıldığının alkışlanması karşısında dehşete kapıldığımı ifade etmek için söz aldım."

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