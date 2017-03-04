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HDP'li Kürkçü'den Alman vekillere ziyaret

HDP'li Ertuğrul Kürkçü, Almanya ile yaşanan kriz sonrası soluğu Alman vekillerin yanında aldı.

04.03.2017 - 03:38
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HDP'li Kürkçü'den Alman vekillere ziyaret

Almanya, referandum mitingi için Türk vatandaşlarla bir araya gelmek isteyen Bekir Bozdağ'ı anti demokratik bir şekilde engellemişti. Bu kriz gergin olan iki ülke ilişkilerinin daha da bozulmasına yol açtı.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada Almanya'nın teröre yardım ve yataklıktan yargılanması gerektiğini söylemişti. Erdoğan'ın iddiasını güçlendiren bir gelişme daha yaşandı.

HDP'li Kürkçü'den Alman vekillere ziyaret

ALMAN VEKİLLER KÜRKÇÜ'YE KUCAK AÇTI

Kendi ülkelerinde işi gücü bırakıp Türkiye'deki referandumdan hayır oyu çıkması için çalışan Alman vekiller, samanlıkta saklanarak solculuk kariyeri yapan HDP milletvekili Ertuğrul Kürkçü'yü kabul etti.

HDP'li Kürkçü'den Alman vekillere ziyaret

TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Ertuğrul Kürkçü, Bavyera Parlamentosu'ndan SDP Grup Başkanı Markus Rinderspacer, Yeşiller Partisi Grup Başkanı Margarete Bause ve Münih Belediyesi Meclis Üyesi Gülseren Demirel ile samimi pozlar vererek twitter'dan paylaştı. Ertuğrul Kürkçü bu hareketiyle, kendince Türkiye'ye mesaj vermeye kalktı.

HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den Fırat Kalkanı soruları haberi

HDP'li Kürkçü'den Alman vekillere ziyaret

Ertuğrul Kürkçü'den iç savaş çağrısı haberi

HDP'li Kürkçü'den Alman vekillere ziyaret

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HDP'li Kürkçü'den Alman vekillere ziyaret

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