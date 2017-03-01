HDP'li Leyla Zana'ya 21 yıl hapis istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 Şubat’ta Diyarbakır’da gözaltına alınarak aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında 9 yıldan 21 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

21 YIL HAPSİ İSTENDİ

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede Zana, “terör örgütü üyesi olmak”, “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” ve “Suçu ve suçluyu övmek” iddiaları ile suçlanıyor.