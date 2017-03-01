taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.844
USD
3,6418
EURO
3,8408
ALTIN
145,66
PETR
56,4100

HDP'li Leyla Zana'ya 21 yıl hapis istemi

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

01.03.2017 - 11:14
  1. Haberler
  2. İç Haber

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 Şubat’ta Diyarbakır’da gözaltına alınarak aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana hakkında 9 yıldan 21 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

21 YIL HAPSİ İSTENDİ

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede Zana, “terör örgütü üyesi olmak”, “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” ve “Suçu ve suçluyu övmek” iddiaları ile suçlanıyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaray'da krizler gün yüzüne çıkıyor

Galatasaray'da krizler gün yüzüne çıkıyor

26
Selvi Bahçeli'ye cevap verdi: Şerefime laf söyletmem

Selvi Bahçeli'ye cevap verdi: Şerefime laf söyletmem

112
CENTCOM komutanı Votel'den Türkiye'ye PYD eleştirisi

CENTCOM komutanı Votel'den Türkiye'ye PYD eleştirisi

163
Fransa'da Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Fransa'da Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı

62
Bursa'da tecavüz davasını selfie çözdü

Bursa'da tecavüz davasını selfie çözdü

19
İrem Derici: Kadınlık oranım yüzde 99

İrem Derici: Kadınlık oranım yüzde 99

53
Fenerbahçe'de gidecek ve kalacaklar belli oldu

Fenerbahçe'de gidecek ve kalacaklar belli oldu

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM