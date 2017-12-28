Hasankeyf'te kendisini zincire vurarak gündeme gelen HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, 23 Temmuz'da Batman Devlet Hastanesi'nde iki kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte, HDP'li Aslan koridorda darp edildi.

BOYNUNDAN TUTUP YUMRUKLADI

Bir kişi tarafından defalarca yumruklanan Mehmet Ali Aslan konuyla ilgili şikayette bulunurken, yaşananların görüntüleri de ortaya çıktı.

HDP'li Mehmet Ali Aslan Batman'da darp edildi ViDEO

VATANDAŞLAR KURTARDI

Görüntülerde; birkaç kişinin saldırdığı Aslan’ın, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kurtulduğu görüldü.