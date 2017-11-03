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HDP'li Meral Danış Beştaş hakkında hapis kararı

HDP'li Meral Danış Beştaş'a yargılandığı davada 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

03.11.2017 - 17:18
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HDP

Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya daha önce savunmasını veren HDP Adana Milletvekili Beştaş gelmedi. Milletvekili Beştaş’ın eşi ve avukatı Mesut Beştaş ile çok sayıda avukat duruşmaya katıldı.

BERAATİNİ İSTEDİLER

Beştaş’ın avukatlarından Yasemin Dora Şeker, esas hakkındaki savunmasında, müvekkili milletvekili Beştaş’ın attığı tweetlerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu iddia ederek beraatini talep etti.

2 YIL 3 AY HAPİS

Mahkeme hakimi, HDP Adana Milletvekili Beştaş’a, attığı tweet sayısını artırım nedeni sayarak "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletini alenen aşağılama", "devletin yargı organlarını, devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Cezada indirim ve erteleme uygulanmadı.

HDP Adana Milletvekili Beştaş hakkında Twitter hesabından yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle dava açılmıştı.

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