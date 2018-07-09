HDP'li milletvekilleri İstiklal Marşı okumadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'e gelerek yemin etti.
PARLAMENTER SİSTEME VEDA
Erdoğan'ın yeminiyle birlikte, parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin ettikten sonra Genel Kurul salonunda İstiklal Marşı okundu.
HDP SIRALARI SESSİZ
Meclis'te büyük bir gururla İstiklal Marşı okunurken terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP sıraları sessizdi.
CHP'den gelen oylarla Meclis'e giren HDP'li milletvekilleri, İstiklal Marşı'nı okumadı.
Erdoğan'ın yemin töreninin ardından İstiklal Marşı okundu ViDEO