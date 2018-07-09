HDP'li milletvekilleri İstiklal Marşı okumadı

15 Temmuz'da darbeciler tarafından yaralandıktan sonra kahraman ilan edilen sonrasında FETÖ'cü olduğunu itiraf eden Burak Akın, ordudan atıldı.

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703 numaralı KHK yayınlandı

Anayasa değişikliklerine uyuma yönelik yayımlanan KHK ile bazı bakanlık ve kurumların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlar yürürlükten kaldırıldı.