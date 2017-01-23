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HDP'li Nimetullah Erdoğmuş yargılandığı davadan beraat etti

HDP'li Erdoğmuş'un Diyarbakır'da kıldırdığı cuma namazında verdiği hutbede 'örgüt propagandası' yaptığı iddiasıyla 5 yıl hapsi isteniyordu.

23.01.2017 - 12:14
  1. Haberler
  2. Politika
HDP'li Nimetullah Erdoğmuş yargılandığı davadan beraat etti

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Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada ifadesi alınan HDP'li Erdoğmuş asırlardır din hizmeti veren bir ailenin mensubu olduğunu, yarım asırdır kendisinin de bu alanın içinde olduğunu belirterek şöyle dedi:

"ADALET BİZİM İNANCIMIZA GÖRE KUTSALDIR"

"Ömrüm bu alanda geçti. Şu anda hakkımda bir fezleke var. Partimde de bu kimliğimle bulunuyorum. Benim hutbemin konusu ve içeriği ile ilgili takdiri size bırakıyorum. Adalet dağıtıcıları olarak size güvenimiz sonsuzdur. Adalet bizim inancımıza göre kutsaldır. İddianamemde 'sözde sivil cuma' ve 'sözde hutbe' ifadeleri kullanılmış. Bu ifadeleri kabul etmiyorum. Bu organizyasyonun DİK tarafından yapılmadı.

"SÖZDE CUMA İFADESİNİ KABUL ETMİYORUM"

Organizyasyondan, yer tespitine kadar benim organizyasyonumdur. Minberi bile kendim yaptırdım. Onu organize eden bir dernek yada bir örgüt yoktur. 'Sözde Cuma' ifadesi küçümsemeyi ifade ettiği için kabul etmiyorum. Bu ifadeleri nazik bulmadım ve çıkarılmasını istiyorum."

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

HDP Diyarbakır Miletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un avukatlığını yapan kızı Asya Erdoğmuş da müvekilinin hutbenin sahibi olduğunu belirterek, müvekilinin babası olduğunu ve 30 yıldır din hizmetini yerine getirdiğini söyledi. Kararını açıklayan mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığından Nimetullah Erdoğmuş'un beraatine karar verdi.HDP'li Nimetullah Erdoğmuş yargılandığı davadan beraat etti

HDP'li Nimetullah Erdoğmuş yargılandığı davadan beraat etti

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