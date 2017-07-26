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HDP'li Sarıyıldız ve Öztürk'ün 26 suç dosyası var

Haklarında yakalama kararı bulunan yurt dışındaki HDP'li Tuğba Hezer Öztürk ve Faysal Sarıyıldız'ın toplam 26 dosyası bulunuyor.

26.07.2017 - 23:15
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HDP'li Sarıyıldız ve Öztürk'ün 26 suç dosyası var

Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyonun, HDP Van Milletvekili Öztürk ve HDP Şırnak Milletvekili Sarıyıldız'ın "devamsızlık" nedeniyle milletvekilliklerinin düşürülmesi yönündeki raporu dün gece TBMM Genel Kurulunda görüşüldü. İki milletvekili ile ilgili karar, yarın Genel Kurulda yapılacak oylama ile verilecek.

ÖZTÜRK HAKKINDA 10, SARIYILDIZ HAKKINDA 16 SUÇ DOSYASI

Milletvekilliklerinin düşürülmesi gündemde olan iki HDP Milletvekilinin suç dosyaları da oldukça kabarık. Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristin cenazesine taziyeye giden Van Milletvekili Öztürk hakkında, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına neden olan 10 dosya bulunuyor. Hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar Van, Mersin ve Hakkari'de yürütülen Öztürk'ün fezlekelerinde, "suçu ve suçluyu övme", "terör örgütü propagandası yapmak", "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüs", "298 sayılı Kanun'a muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ile Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamaları yer alıyor.

HDP'li Sarıyıldız ve Öztürk'ün 26 suç dosyası var

PKK'ya teslim edilmek üzere götürülen bombalar ile diğer silahları teslim aldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında da yargılanan Şırnak Milletvekili Sarıyıldız hakkında ise 16 dosya bulunuyor. Sarıyıldız hakkındaki soruşturmalar Şırnak'ta yürütülüyor. Hazırlanan fezlekelerde Sarıyıldız'a, "suçu ve suçluyu övme", "terör örgütü propagandası yapmak", "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüs", "298 sayılı Kanun'a muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ile Cumhurbaşkanına hakaret", 2911 sayılı Kanun'a muhalefet", "silahlı terör örgütüne silah sağlamak", "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek", "Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini, hükümetini ve devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlamaları yöneltiliyor.

HDP'li Sarıyıldız ve Öztürk'ün 26 suç dosyası var

EKİM 2016'DAN BERİ MECLİS'TE DEĞİLLER

İçişleri Bakanlığı, 4 Kasım 2016'da, haklarında yakalama kararı bulunan Öztürk ve Sarıyıldız'ın yurt dışında olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

TBMM Genel Kurulu Öztürk ve Sarıyıldız'ın 2016 yılı ekim, kasım ve aralık aylarında beşer birleşimi aşan (toplamda 47 birleşim) devamsızlığı sebebiyle Anayasa'nın 84. ve İçtüzük’ün 138. maddeleri uyarınca gerekli değerlendirmenin yapılması için TBMM Başkanlık Divanı kararı ile TBMM Başkanlığı tezkerelerini bu hafta gündemine aldı.

Genel Kurulda dün her iki milletvekili hakkındaki tezkereler görüşüldü. Öztürk adına Sırrı Süreyya Önder, Sarıyıldız adına da HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş savunma yaptı. Öztürk ile Sarıyıldız'ın "milletvekilliklerinin düşürülmesine" ilişkin tezkerelerin oylaması ise 24 saat geçtikten sonra, yarın yapılacak. Açık yapılacak oylamada, TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 276 kabul oyu çıkarsa, Tuğba Hezer Öztürk ve Faysal Sarıyıldız'ın milletvekillikleri düşecek.

HDP'li Sarıyıldız ve Öztürk'ün 26 suç dosyası var

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