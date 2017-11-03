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HDP'li Selma Irmak 10 yıl hapis cezası aldı

HDP Hakkari Milletveikili Selma Irmak, tutuklu yargılandığı davadan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

03.11.2017 - 11:02
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Diyarbakır'da, terör soruşturmasının ardından hakkında dava açılan tutuklu sanık HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Kocaeli 1. Nolu Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda tutulan sanık Irmak katılmazken avukatı hazır bulundu.

52 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Irmak'ın, "silahlı terör örgütünü yönetmek" ve farklı tarihlerdeki basın açıklamalarında 6 kez "terör örgütü propagandası" yapmak suçlarından 21 yıldan 52,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devamı yönündeki görüşünü tekrarladı.

Esas hakkında savunma yapan sanık Irmak'ın avukatı Erhan Ürküt, müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini talep etti.

10 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme, Irmak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Ayrıca mahkeme, Irmak'ın "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek, bunların hareketlerine katılmak" ile "suç ve suçluyu övmek" suçlarından ise beraatini kararlaştırdı.

HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Hakkari'den Diyarbakır'a gönderilmişti.

HDP'li Selma Irmak 10 yıl hapis cezası aldı

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