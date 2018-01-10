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HDP'li Sibel Yiğitalp Meclis'te PKK'lıları andı

2018 yılının ilk konuşmacısı olan HDP'li vekil, konuşmasına 2013 yılında Paris'te öldürülen teröristleri anarak başladı.

Haber Merkezi | 10.01.2018 - 07:10..
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HDP'li Sibel Yiğitalp Meclis'te PKK'lıları andı

TBMM Genel  Kurulu yaklaşık 3 haftalık aradan sonra Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı.

2018 yılının ilk konuşmasını ise HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp yaptı.

TERÖRİSTLERİ ANIP DEVAM ETTİ

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan HDP'li vekil, Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülen 3 PKK'lı teröristi hatırlattı.

HDP'li Sibel Yiğitalp Meclis'te PKK'lıları andı VİDEO

HDP'li Yiğitalp, "Konuşmama başlamadan önce, bugün 9 ocak biliyorsunuz. 9 Ocak 2013 tarihinde Fransa’nın başkenti Paris’te siyasi bir suikast sonucu katledilen 3 Kürt kadın siyasetçi Sayın Sakine Cansız, Sayın Fidan Doğan ve Sayın Leyla Şaylemez’i saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

HDP'li Sibel Yiğitalp Meclis'te PKK'lıları andı

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