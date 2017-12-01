HDP'li Sırrı Süreyya Önder PKK'lı taziyesinde

Türk Silahlı Kuvvetleri, zorlu hava şartlarına rağmen terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarına ara vermeden devam ediyor.
Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonda, örgütün elebaşlarından Delal Amed kod adlı Hülya Eroğlu da etkisiz hale getirilmişti.
SIRRI PKK'LI TAZİYESİNDE
Kırmızı listede 4 milyon lira ödülle aranan teröristin cenazesini kaldıranlar da HDP'li milletvekilleri olmuştu.
Teröristin cenazesine katılamayan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise, teröristin evine taziye ziyareti gerçekleştirmeyi tercih etti.