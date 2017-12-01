HDP'li Sırrı Süreyya Önder PKK'lı taziyesinde

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Bağcılar'da 5 dakikada 100 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığı

Rusya'nın Moskova şehrinde yapılan 2018 Dünya Kupası kura çekiminde Rusya Devlet Başkanı Putin konuşma yaptı.

Etkisiz hale getirilen 100 teröristin arasında 2 sözde liderin de olduğunu açıklandı.

Bir haftada 100 terörist etkisiz hale getirildi

Dünya Kupası kura çekiminde ne giyeceği İranlılar tarafından merak edilen Maria Komandnaya, kapalı tarzda bir kıyafetle sahneye çıktı.

Amerika'da ekim ayı inşaat harcamaları bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı.

İstanbul Silivrikapı'nda sur dibinde kobra zehri ticareti yapan bir Suriyelinin bıraktığı 123 tüp kobra zehri ele geçirildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonet ile ticari aracın birbirine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

1 Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Ebru Gündeş, kocası Reza Zarrab ile ilgili kaygılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın çevresine iletmiş.

2 CHP belgeleri basınla paylaştı CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında elindeki dekontların gerçek olduğunu iddia ederek bunları kamuoyunun tartışmasına açtı.

3 Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle grup halinde ikinci kez kapalı toplantı düzenledi. Ülke gündeminden köy okullarına her şey açık açık konuşuldu.

4 Neçirvan Barzani Şırnak'ta IKBY lideri Neçirvan Barzani, yurt dışına gitmek üzere Şırnak'a geldi.

5 Celal Ülgen: Reza ABD'ye gittiğinde ne olacağı bellliydi Avukat Celal Ülgen, Reza Zarrab'ın ABD'ye gezi için değil Türkiye'de görüştüğü ABD ajanlarıyla anlaştıktan sonra bilerek gittiğini söyledi.

6 Graham Fuller hakkında yakalama kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CIA’in eski başkan yardımcısı Graham Fuller hakkında yakalama kararı çıkardı.