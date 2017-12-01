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HDP'li Sırrı Süreyya Önder PKK'lı taziyesinde

Kırmızı listede aranan teröristin cenazesine katılamayan HDP'li Önder, teröristin evine taziyeye gitmeyi ihmal etmedi.

Haber Merkezi | 01.12.2017 - 18:08..
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HDP'li Sırrı Süreyya Önder PKK'lı taziyesinde

Türk Silahlı Kuvvetleri, zorlu hava şartlarına rağmen terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarına ara vermeden devam ediyor.

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonda, örgütün elebaşlarından Delal Amed kod adlı Hülya Eroğlu da etkisiz hale getirilmişti.

SIRRI PKK'LI TAZİYESİNDE

Kırmızı listede 4 milyon lira ödülle aranan teröristin cenazesini kaldıranlar da HDP'li milletvekilleri olmuştu.

Teröristin cenazesine katılamayan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise, teröristin evine taziye ziyareti gerçekleştirmeyi tercih etti.

HDP'li Sırrı Süreyya Önder PKK'lı taziyesinde

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