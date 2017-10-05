HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın milletvekilliği TBMM Genel Kurulu'nda alınan kararla düşürüldü.

Kararın ardından HDP Ankara İl Başkanlığı'ndan çıkarak Besime Konca'nın yanına gitmek isteyen HDP'liler polis çevirmesine takıldı.

Bu sırada HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aracı bağlamak isteyen trafik polisleriyle tartışmaya başladı.

"ARACI ÇEKEMEZSİNİZ..."

HDP'li Önder, "Araç çekilemez. Bana söyleyin, Ankara'da cam filminden daha önce araç çektiniz mi? Bırakın bunları... Hiçbir arabayı çekemezsiniz. Anahtarı verin. Çekemezsiniz. Böyle bir şey olamaz. Yeter artık. Cam filminden araç mı çekilir ya..." diye bağırdı.

HDP'li Sırrı Süreyya Önder trafik polisleriyle tartıştı VİDEO