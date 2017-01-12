HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in döviz yorumu

Meclis'te konuşan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalara değindi.

Türk Lirası'nın değer kaybettiğini söyleyen HDP'li Önder'e; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç "Buna sevinin" sözleriyle tepki gösterdi.

"BİZ AY BAŞINI ZOR GETİRİYORUZ"

Bu tepki üzerine Sırrı Süreyya Önder, şunları söyledi; "Niye sevinecekmişiz, olan yoksula oluyor. Bu tarz enflasyon en vahim hırsızlıktır; fukara, garip gurebanın her gün cebindeki para 100 lira iken alım gücü ondan 10 kuruş eksiliyor. Buna kim sevinebilir? Buna ancak doları çok olanlar sevinebilir, eurosu çok olanlar sevinebilir. Biz ay başını zor getiriyoruz.

Sırrı Süreyya Önder: Biz ay başını zor getiriyoruz VİDEO

"İKTİSATÇIYIM BEN"

O yüzden hiç sevinecek bir hâlimiz yok. İktisattan da anlarız, iktisatçıyım ben."