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HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in yerli otomobil rahatsızlığı

Erdoğan'ın isteğiyle harekete geçen Babayiğitler; yerli otomobil için imzaları attı, terör örgütünün siyasi kanadı takoz olmaya çalışıyor.

03.11.2017 - 13:54
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HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in yerli otomobil rahatsızlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine harekete geçen Anadolu Grup, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding Türkiye'nin yerli otomobilini üretmek için imzaları attı.

2021'DE YOLLARDA

Türkiye için tarihi bir önem taşıyan bu imzaların ardından yerli otomobilin 2021 yılında yollarda olacağı ifade edildi.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder; Meclis'te yaptığı konuşmada yerli otomobili ele aldı.

"SAFKAN TÜRK OTOMOBİLİ YAPTIK"

Bazı milletvekilleri tarafından "Allah’ımıza hamdolsun, safkan Türk otomobili yaptık." dendiğini duyduğunu ifade eden HDP'li Önder, bu sözlerden rahatsız olduklarını açık bir şekilde ifade etti.

HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in yerli otomobil rahatsızlığı

"OTOMOBİLDE BİLE..."

"Bu mudur kabiliyet, bu mudur yönetim şekli?" diyen Sırrı Süreyya Önder,  "Biraz önce hemen sizin yanınızda oturan değerli vekil safkan otomobil yaptığımızı söyledi. “Safkan” diye neye deniliyor? Ben Google’a girdiğimde at, köpek ve kedi çıkıyor, hiç insanla ilgili böyle bir değerlendirme çıkmıyor, tamam. Otomobilde bile bir safkanlık şövenizmi her konuşmanızın patolojisine yansımış." ifadelerini kullandı.

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