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HDP'li Tan'a 2 yıl hapis cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 2 yıl hapse çarptırıldı.

16.06.2017 - 22:07
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HDP'li Tan'a 2 yıl hapis cezası

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekenin TBMM'de kabulünün ardından Tan'ın yargılandığı davanın karar duruşması, Şanlıurfa 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Tan'ın katılmadığı duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, delil durumu, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK"

Talebi değerlendiren mahkeme, Tan'ı "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 2 yıl hapse çarptırdı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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