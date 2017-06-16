HDP'li Tan'a 2 yıl hapis cezası

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Küba ile başlattığı normalleşme sürecini iptal ettiğini açıkladı.

Trump Küba ile başlatılan normalleşme sürecini iptal etti

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Almanya eski başbakanı Helmut Kohl hayatını kaybetti

1982 ile 1998 yılları arasında 16 yıl ile en uzun süre görevde kalan şansölyesi olan Hemut Kohl, 87 yaşında yaşamını yitirdi.