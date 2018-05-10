taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.781
USD
4,2914
EURO
5,1010
ALTIN
181,47
PETR
77,7800

HDP'li vekil Afrin'i işgal olarak nitelendirdi

HDP'li Meral Danış Beştaş'ın Türk askerini işgalcilikle suçlamasından sonra birçok milletvekili sessizliğini korudu.

Haber Merkezi | 10.05.2018 - 07:27..
  1. Haberler
  2. Gündem
HDP'li vekil Afrin'i işgal olarak nitelendirdi

HDP'li vekil Afrin'i işgal olarak nitelendirdi

Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yuvalanan terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de barış ve huzur ortamını sağladı.

Türkiye'nin bölgedeki varlığı, Amerika ve Avrupa'yı rahatsız etti. Üst üste Türkiye'nin geri adım atması çağrıları yapıldı.

Örgütün siyasi kanadı HDP de harekatı karalamak için elinden geleni yapmaya devam ediyor.

ISRARLA İŞGALCİ DEDİ

Meclis Genel Kurulu'nda konuşma yapan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Türk askerini işgalcilikle suçlama küstahlığında bulundu.

Beştaş'ın kullandığı küstah ifadeler, Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı: "Siz Afrin’e “işgal” demezsiniz, biz “işgal” deriz. Uluslararası dünyada herkes “işgal ve ilhak” derken burada, bize, terör ve terörizmle ifade ettiremezsiniz. Lütfen bunu da böyle kabul edin."

TEPKİ GÖSTEREN VEKİL ÇIKMADI

HDP'li vekilin bu sözlerinden sonra Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın HDP'li vekile uyarıda bulundu. Ancak diğer milletvekilleri sessizliğini korudu.

Ahmet Aydın, "Meşru bir mücadeleye kalkıp da “Bir ülkenin toprağında işgal vardır.” deyip “Türkiye Cumhuriyeti işgal yapıyordur.” derseniz bunu şiddetle reddederiz." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
ODTÜ'lü öğrenciler dersi bıraktı eyleme başladı
Bilim ve teknoloji adına başarılı projelerin beklendiği ODTÜ, yine düzenlenen eylemlerle gündemde.
Erdoğan-İnce görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN International'a verdiği röportajda Amerika'nın teröristlerle iş birliği yaptığını belirterek, "Gerçek dostlarını kaybediyorlar" dedi.
Bahçeli, Fransa'ya ve Millet İttifakı'na tepki gösterdi
MHP Lideri Bahçeli, Twitter hesabından Fransa'da Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmesine ve Millet İttifakı'nın birlikteliğine tepki gösterdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin

Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin

80
İsrail Suriye'yi vurdu rejim çoklu roketatarla karşılık verdi

İsrail Suriye'yi vurdu rejim çoklu roketatarla karşılık verdi

89
Fetullah Gülen'in avukatından darbe girişimi itirafı

Fetullah Gülen'in avukatından darbe girişimi itirafı

32
Suudi Arabistan: Gerekirse nükleer bomba alırız

Suudi Arabistan: Gerekirse nükleer bomba alırız

45
Trump'tan Amerikan basınına akreditasyon tehdidi

Trump'tan Amerikan basınına akreditasyon tehdidi

13
Vergi borçları için yeni kanun tasarısı

Vergi borçları için yeni kanun tasarısı

28
İsveç'te genç kadın futbolcu Müslüman oldu

İsveç'te genç kadın futbolcu Müslüman oldu

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94