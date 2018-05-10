HDP'li vekil Afrin'i işgal olarak nitelendirdi

Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yuvalanan terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de barış ve huzur ortamını sağladı.

Türkiye'nin bölgedeki varlığı, Amerika ve Avrupa'yı rahatsız etti. Üst üste Türkiye'nin geri adım atması çağrıları yapıldı.

Örgütün siyasi kanadı HDP de harekatı karalamak için elinden geleni yapmaya devam ediyor.

ISRARLA İŞGALCİ DEDİ

Meclis Genel Kurulu'nda konuşma yapan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Türk askerini işgalcilikle suçlama küstahlığında bulundu.

Beştaş'ın kullandığı küstah ifadeler, Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı: "Siz Afrin’e “işgal” demezsiniz, biz “işgal” deriz. Uluslararası dünyada herkes “işgal ve ilhak” derken burada, bize, terör ve terörizmle ifade ettiremezsiniz. Lütfen bunu da böyle kabul edin."

TEPKİ GÖSTEREN VEKİL ÇIKMADI

HDP'li vekilin bu sözlerinden sonra Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın HDP'li vekile uyarıda bulundu. Ancak diğer milletvekilleri sessizliğini korudu.

Ahmet Aydın, "Meşru bir mücadeleye kalkıp da “Bir ülkenin toprağında işgal vardır.” deyip “Türkiye Cumhuriyeti işgal yapıyordur.” derseniz bunu şiddetle reddederiz." dedi.