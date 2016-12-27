taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.749
USD
3,5213
EURO
3,6807
ALTIN
129,46
PETR
55,1200

HDP'li vekil Aslan hakkında zorla getirme kararı

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

İHA | 27.12.2016 - 13:39
  1. Haberler
  2. Politika

hdp

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa’da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarındaki inceleme sürüyor.

HDP'Lİ VEKİL AHMET ALİ ASLAN HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında da “Gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet” suçundan dava açılmıştı. Hakkında açılan dava nedeniyle ifade vermeye gitmeyen Aslan hakkında Midyat Sulh Ceza Hakimliğince zorla getirme kararı verildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan'dan Cübbeli'ye: Peygamber'e hakaret etme

Ahmet Hakan'dan Cübbeli'ye: Peygamber'e hakaret etme

627
Başbakan'ın 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı

Başbakan'ın 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı

136
Trump çiftinden kilise ziyareti

Trump çiftinden kilise ziyareti

54
Amerikalı komutandan DEAŞ açıklaması

Amerikalı komutandan DEAŞ açıklaması

128
Putin: Dünyadaki çatışmaları çözemiyoruz

Putin: Dünyadaki çatışmaları çözemiyoruz

72
Damat Kırcal'dan Sena Ağaoğlu'na 10 karatlık tektaş

Damat Kırcal'dan Sena Ağaoğlu'na 10 karatlık tektaş

201
18-45 yaş arasındaki Suriyeliler askere alınsın kampanyası

18-45 yaş arasındaki Suriyeliler askere alınsın kampanyası

534
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM