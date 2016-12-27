HDP'li vekil Aslan hakkında zorla getirme kararı

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa’da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarındaki inceleme sürüyor.
HDP'Lİ VEKİL AHMET ALİ ASLAN HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI
HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında da “Gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet” suçundan dava açılmıştı. Hakkında açılan dava nedeniyle ifade vermeye gitmeyen Aslan hakkında Midyat Sulh Ceza Hakimliğince zorla getirme kararı verildi.