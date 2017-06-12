HDP'li vekil cinsel içerikli videoyu fav'a attı

Harut Grigorian ile Murthel Groenhart arasında yapılan boks maçında, taraftarlar ringe dalıp Surinamlı boksörün çenesini kırdı.

Ambargo uygulanan Katar, Rusya ve İran tarafından teklif edilen gıda yardımını kabul etmedi.

Cihanbeyli ilçesinde cinnet geçiren bir kişi, iddiaya göre gittiği evde silahla rastgele ateş ederek 5 kişiyi öldürdü.

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Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Ülkenin birçok bölümünde hissedilen deprem, can ya da mal kaybına neden olmadı.