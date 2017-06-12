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HDP'li vekil cinsel içerikli videoyu fav'a attı

HDP, Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün cinsel içerikli bir videoyu Twitter'da fav'a atmasının hacklenme sonucu olduğunu açıkladı.

12.06.2017 - 09:17
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HDP'li vekil cinsel içerikli videoyu fav'a attı

Tunceli'de askerlerle arasında geçen diyalog nedeniyle gündeme gelen HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün Twitter hesabından cinsel içerikli bir videonun beğenildiği ortaya çıktı.

HDP HACKLENDİ DEDİ

Söz konusu haberin yayılmasından sonra, HDP açıklama yapmak zorunda kaldı. HDP'den yapılan açıklamada, "Milletvekilimiz Alican Önlü'nün Twitter hesabı kötü niyetli kişilerin eline geçmiştir. Hesaptaki hareketlerin Önlü ile bir ilgisi yoktur." ifadeleri kullanıldı.

10 NİSAN'DA FAV'A ATTI

HDP'li Alican Önlü'nün 10 Nisan 2017'de paylaşılan cinsel içerikli bir videoyu beğendiği görülmüştü.

HDP'li vekil cinsel içerikli videoyu fav'a attı

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