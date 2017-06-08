Meclis Başkanı İsmail Kahraman, partilerin grup başkanvekilleriyle iç tüzük değişikliğiyle ilgili komisyon kurmak için bir araya geldi.

TUTUKLU HDP'LİLER

Basına açık toplantıda; HDP'li Filiz Kerestecioğlu, HDP Eş Genel Başkanı ve diğer tutuklu HDP'li vekilleri hatırlattı.

HDP'li vekil geçmişini unutarak dokunulmazlıkları sordu VİDEO

ÖNERGEYİ HDP VERDİ

İsmail Kahraman, Kerestecioğlu'nun bu sözleri üzerine HDP'nin dokunulmazlıkların kaldırılması için bir önceki dönem ilk teklif veren parti olduğunu söyledi.

Meclis Başkanı, yasama organı olarak bir kişinin mahkumiyetine müdahale edemeyeceklerini de sözlerine ekledi.