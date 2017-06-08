taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.828
USD
3,5452
EURO
3,9883
ALTIN
146,20
PETR
47,7500

HDP'li vekil geçmişini unutarak dokunulmazlıkları sordu

Tutuklu HDP'li vekiller nedeniyle sitem eden HDP'li Kerestecioğlu, İsmail Kahraman'ın cevabıyla sessizliğe büründü.

08.06.2017 - 15:19
  1. Haberler
  2. Gündem
HDP'li vekil geçmişini unutarak dokunulmazlıkları sordu

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, partilerin grup başkanvekilleriyle iç tüzük değişikliğiyle ilgili komisyon kurmak için bir araya geldi.

TUTUKLU HDP'LİLER

Basına açık toplantıda; HDP'li Filiz Kerestecioğlu, HDP Eş Genel Başkanı ve diğer tutuklu HDP'li vekilleri hatırlattı.

HDP'li vekil geçmişini unutarak dokunulmazlıkları sordu VİDEO

ÖNERGEYİ HDP VERDİ

İsmail Kahraman, Kerestecioğlu'nun bu sözleri üzerine HDP'nin dokunulmazlıkların kaldırılması için bir önceki dönem ilk teklif veren parti olduğunu söyledi.

HDP'li vekil geçmişini unutarak dokunulmazlıkları sordu

Meclis Başkanı, yasama organı olarak bir kişinin mahkumiyetine müdahale edemeyeceklerini de sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir
Şehit annesinin yürek yakan feryadı
Şehit oğlunun tabutunun uçaktan indirildiğini gören acılı anne, "Ben seni uçakla mı gönderdim, taksiyle gönderdim" diye feryat etti.
Komuta kademesi gazilerle bir araya geldi
Orgeneral Hulusi Akar, düzenlenen iftar organizasyonunda gazi ve aileleriyle tek tek ilgilendi.
Gamze Akkuş İlgezdi'nin yoksulluk konuşması
Milyon dolarlık rezidans dairelere sahip olduğu ortaya çıkan CHP'li İlgezdi, bu topraklarda yoksulluğun kötü bir kader olduğunu söyledi.
FETÖ davasında yargılanırken kefaletle bırakıldılar
Samsun'da görülen FETÖ örgütü davasında iş adamı Servet K. ve Murat K., 100'er bin lira kefaletle serbest kaldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zehra Çilingiroğlu sigara içerken görüntülendi

Zehra Çilingiroğlu sigara içerken görüntülendi

138
Türkiye'nin Katar'a asker göndermesi Twitter'ın gündeminde

Türkiye'nin Katar'a asker göndermesi Twitter'ın gündeminde

243
Gezicilerin boykot çağrısı Arabistan'da

Gezicilerin boykot çağrısı Arabistan'da

238
PKK'nın kaçak iç çamaşırları ele geçirildi

PKK'nın kaçak iç çamaşırları ele geçirildi

140
Avusturya'nın Akdeniz adımına Türkiye vetosu

Avusturya'nın Akdeniz adımına Türkiye vetosu

40
FARC silahlarını teslim etmeye başladı

FARC silahlarını teslim etmeye başladı

22
Bingöl'de PKK mühimmatları ele geçirildi

Bingöl'de PKK mühimmatları ele geçirildi

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM