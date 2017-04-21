HDP'li vekil hakkında tahliye kararı

Terör soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra dosyası "yetkisizlik" kararıyla Şırnak'tan Diyarbakır'a gönderilen HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Aydoğan, tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek, Aydoğan'ın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada Aydoğan, iddianamede yer alan suçlamalara ilişkin savunma yaparak, üzerine isnat edilen suçlamaları reddetti.

"CENAZE SAHİPLERİYLE SOHBETİM VARDI"

Mahkeme Başkanının terörist cenazelerine neden katıldığı sorusuna Aydoğan, "2011-2012 yıllarında Diyarbakır'a yüzlerce cenaze geliyordu. Cenazelerin sahipleri partimizde görevli kişilerdi. Cenaze sahiplerinin birçoğunu tanıyordum ve sohbetim vardı. Partimize oy verenlerin çoğu zaten bizden cenazelerini sahiplenmemiz ve taziyelerine katılmamız için talepleri oluyordu. İnsani ve vicdani olarak seçilmemiz ve haklarını savunmamız için bizlere oy veren tabanımızın cenazelerine katılırdım. Üyesi olduğum siyasi partimin aldığı karar doğrultusunda cenazelere katılırdım. Propaganda amaçlı bir şey yapmadım." şeklinde yanıt verdi.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Hakkındaki diğer suçlamaları da kabul etmeyen Aydoğan, tahliye talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme, Aydoğan hakkında tahliye kararı verdi.

Duruşmayı, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, milletvekilleri Ziya Pir, Feleknas Uca ve Mahmut Toğrul ile Aydoğan'ın yakınları da izledi.

HDP'li vekil terörist cenazesinde haberi