taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.560
USD
3,6435
EURO
3,9034
ALTIN
150,30
PETR
53,0000

HDP'li vekil hakkında tahliye kararı

Terör soruşturmasında tutuklanan HDP'li Nursel Aydoğan hakkında tahliye kararı verildi.

21.04.2017 - 15:50
  1. Haberler
  2. Gündem
HDP'li vekil hakkında tahliye kararı

Terör soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra dosyası "yetkisizlik" kararıyla Şırnak'tan Diyarbakır'a gönderilen HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Aydoğan, tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek, Aydoğan'ın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada Aydoğan, iddianamede yer alan suçlamalara ilişkin savunma yaparak, üzerine isnat edilen suçlamaları reddetti.

HDP'li vekil hakkında tahliye kararı

"CENAZE SAHİPLERİYLE SOHBETİM VARDI"

Mahkeme Başkanının terörist cenazelerine neden katıldığı sorusuna Aydoğan, "2011-2012 yıllarında Diyarbakır'a yüzlerce cenaze geliyordu. Cenazelerin sahipleri partimizde görevli kişilerdi. Cenaze sahiplerinin birçoğunu tanıyordum ve sohbetim vardı. Partimize oy verenlerin çoğu zaten bizden cenazelerini sahiplenmemiz ve taziyelerine katılmamız için talepleri oluyordu. İnsani ve vicdani olarak seçilmemiz ve haklarını savunmamız için bizlere oy veren tabanımızın cenazelerine katılırdım. Üyesi olduğum siyasi partimin aldığı karar doğrultusunda cenazelere katılırdım. Propaganda amaçlı bir şey yapmadım." şeklinde yanıt verdi.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Hakkındaki diğer suçlamaları da kabul etmeyen Aydoğan, tahliye talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme, Aydoğan hakkında tahliye kararı verdi.

Duruşmayı, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, milletvekilleri Ziya Pir, Feleknas Uca ve Mahmut Toğrul ile Aydoğan'ın yakınları da izledi.

HDP'li vekil terörist cenazesinde haberi

HDP'li vekil hakkında tahliye kararı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye gazetesi: Kutlu Doğum FETÖ projesi

Türkiye gazetesi: Kutlu Doğum FETÖ projesi

292
Serdar Ortaç: Erdoğan'dan iyisi yok

Serdar Ortaç: Erdoğan'dan iyisi yok

393
Galatasaray'dan Beşiktaş'a UEFA göndermesi

Galatasaray'dan Beşiktaş'a UEFA göndermesi

139
Teşekkürler Beşiktaş

Teşekkürler Beşiktaş

140
Beşiktaş maçında kameraların odaklandığı kadın taraftar

Beşiktaş maçında kameraların odaklandığı kadın taraftar

28
Alman Dışişleri Bakanı'ndan İncirlik Üssü açıklaması

Alman Dışişleri Bakanı'ndan İncirlik Üssü açıklaması

110
Hadise makyajsız halini paylaştı

Hadise makyajsız halini paylaştı

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM