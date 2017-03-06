HDP'li vekil: Milliyetçi bir geçmişim var

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'de milletvekilliğini yürüten Hüda Kaya, siyasi geçmişine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milliyetçi bir geçmişinin olduğunu söyleyen HDP'li Kaya, eskiden ülkücü olduğunu sonradan da kendisini İslamcı olarak tanımladığını doğruladı.

"ÜLKÜCÜYMÜŞSÜNÜZ.."

Cumhuriyet gazetesine röportaj veren HDP'li Hüda Kaya, "Siz ülkücüymüşsünüz, sonra İslamcı diye tanımladınız. Şimdi bir tanım yapıyor musunuz kendi siyasi görüşünüze?" sorusuna "Doğru" yanıtını verdi.

"MİLLİYETÇİ BİR GEÇMİŞİM VAR.."

Kaya, açıklamalarına şöyle devam etti; "Benim ilk gençlik dönemlerim, 18 yaşıma kadar, Kur’an’la tanıştığım döneme kadar olan bir milliyetçi bir çalışmam, geçmişim var. 18 yaşında olduğum dönemlerde Kur’an’la tanışmıştım. Tabii Kur’an’la tanışmış olmanız otomatikman zihninizin aydınlanması demek değil. Ciddi bir emek, araştırma gerekiyor. Özellikle Türkiye gibi İslam dünyasının bir parçası olan inanç bataklığının içinde olan Sünnici bir toplum olarak."