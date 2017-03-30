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HDP'li vekil öldürülen teröristten helallik istedi

Tunceli'de öldürülen 14 teröristten biri olan Murat Güngörmüş’ün cenaze törenine katılan Alican Önlü, "Murat hakkını bize helal etsin” dedi.

30.03.2017 - 10:37
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HDP'li vekil öldürülen teröristten helallik istedi

alican önlü

Kutu Dere bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca 26 Mart'ta düzenlenen operasyon 14 PKK'lı terörist öldürülmüştü.

HDP'li vekil öldürülen teröristten helallik istedi

Öldürülen teröristlerden Murat Güngörmüş'ün cesedi ailesi tarafından tespit edildi. Malatya Adli Tıp Kurumu’nda alınan teröristin cesedi Tunceli'ye getirildi.

"HAKKINI BİZE HELAL ETSİN"

Cemevinden yapılan cenaze törenine katılan HDP'li milletvekili Alican Önlü başsağlığı dileyerek, “38’den bu yana devam eden Muaviye zihniyetine Murat’ın ataları da diz çökmedi, kendisi de diz çökmedi. Murat hakkını bize helal etsin” dedi.

HDP'li vekil öldürülen teröristten helallik istedi

Konuşmanın ardından terörist köyüne gömüldü.

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