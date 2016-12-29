HDP'li vekil Öztürk hakkında yakalama kararı

Van Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında HDP'li vekil Öztürk'ün ikinci duruşması görüldü.

Sanık avukatları, dokunulmazlıkların kaldırılmasının anayasaya aykırı yapıldığını ileri sürerek, bununla ilgili Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptıkları başvurularının sonucunun, bekletici neden olarak kabul edilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığı tespit edilen Öztürk hakkında yakalama emri düzenlenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.