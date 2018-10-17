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HDP'li vekil Türkiye'yi İsrail'e benzetti

HDP Adana milletvekili Tülay Hatımoğulları Oruç, Türkiye'nin dış politikalarını Filistin halkının yaşadıkları üzerinden eleştirince AK Parti ve MHP milletvekilleri tepki gösterdiler.

Haber Merkezi | 17.10.2018 - 07:24..
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TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü bulundurmasına ilişkin görüşmeler yaşanan tartışma nedeniyle TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, oturuma on dakika ara verdi.

HDP'li vekil Türkiye'yi İsrail'e benzetti

"TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELE EDİYOR"

Aradan sonra ilk sözü AK parti Grup başkanvekili Cahit Özkan'a verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye'nin terörle mücadele ettiğini belirterek, Türkiye'nin barışı tesis etmek için çalıştığını söyledi.

Özkan, "Her türlü tehlike ve tehditlere karşı barışı tehdit etmek isteyenlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Ulusal barışımız ve çıkarlarımız, bölgesel ve küresel barışa katkılarımız devam edecektir" dedi.

Türkiye'yi İsrail'e benzeten HDP'li vekile tepkiler

"TÜRKİYE DEĞİL, İSRAİL İŞGALCİDİR"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, konuşmaların özenli olması gerektiğini söyleyerek, "Son derece haksız, yanlış, bazı ifadeler var ki, bunları kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni İsrail'e benzeten ifadeler kabul edilebilir, saygı duyulabilir hali asla düşünülemez. Türkiye, İsrail gibi işgalci ülke değildir. İsrail işgalci bir ülkedir" diye konuştu.

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