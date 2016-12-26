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HDP'li vekil Ziya Pir hakkında zorla getirme kararı

İfade vermeye gitmeyen HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

AA | 26.12.2016 - 13:57
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hdp

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında "zorla getirme" kararı çıkartıldı.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarındaki inceleme sürüyor.

KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pir hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Pir'in adresine ifade vermesi için tebligat gönderildi.

ZORLA GETİRME KARARI

Tebligata rağmen savcılığa ifade vermeye gelmeyen Pir hakkında "zorla getirme" kararı çıkartıldı.

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