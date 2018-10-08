HDP'li vekilin din hanesine yanlışlıkla İslam yazıldı

HDP'li Tuma Çelik, 24 Haziran seçiminden sonra dağıtılan kimlik kartını önce incelemediğini, ancak merak eden bir arkadaşının ilgisi üzerine yanlışlığı fark ettiğini açıkladı.

"MÜSLÜMAN OLAN MİLLETVEKİLİNİN..."

600 milletvekili arasında yalnız kendi kimliğinde hata yapılması nedeniyle düzeltme için bizzat başvuracağını belirten Çelik şunları söyledi: "600 tane kimliktir, binlerce, milyonlarca sayı değil bu. 80 milyonluk bir ülkede TBMM üyelerine verilen kimliklerin bu kadar düzensiz yapılmış olması beni rahatsız etti. Bir yanlışlıktır, eksikliktir, fakat 600 milletvekili içerisinde şimdiye kadar Müslüman olan milletvekilinin kimliğinde Hristiyan yazıldığını görmedik."