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HDP'li vekilin eleştirileri CHP'lileri kızdırdı

HDP'li Ziya Pir'in 1 Mayıs etkinliğinde CHP'yi eleştirmesi üzerine, CHP'liler alanı tepki göstererek terk etti.

İHA | 01.05.2018 - 15:43..
  1. Haberler
  2. Politika

HDP

KESK Elazığ Şubesi tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında etkinlik düzenlendi.

Perşembe Pazar alanında düzenlenen 1 Mayıs etkinliğine HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ve KESK’e bağlı sendikaların yanı sıra CHP’liler de katıldı.

"CHP TABANI HALA HAK,HUKUK, ADALET DİYOR"

Konuşmaların ardından kürsüye HDP’li Milletvekili Ziya Pir çıktı. Pir’in konuştuğu sırada CHP’liler ‘Hak hukuk adalet’ sloganı attı. Pir sloganın üzerine "Elazığ’daki CHP tabanı hala hak, hukuk, adalet diyor. Buna samimiyetiyle inanıyor, sizi kutluyorum" dedi.

HDP'li vekilin eleştirileri CHP'lileri kızdırdı VİDEO

CHP'LİLER KIZDI ALANI TERK ETTİ

Pir’in diğer konuşmalarında da CHP’yi eleştirmesi üzerine alanda bulunan CHP’liler tepki gösterdi. Kısa süre çıkan kargaşa ve gerginliğin ardından CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan ve partililer alanı terk etti.

"CHP'YE LAF SÖYLEMEK..."

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, “Burası 1 Mayıs’tır. Emekçinin ve ezilenin bayramıdır. Burada hedef CHP’ye laf söylemek ve hakaret etmek değildir. 1 Mayıs bayramı sevinçle kutlanmalı” dedi.

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