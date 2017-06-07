HDP'li vekilin ettiği küfür tutanaklara girdi

Türk polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin Süveyş Kanalı açıklarında operasyon yaptığı Kongo bayraklı gemide 1 ton 71 kg eroin ele geçirildi.

Katar merkezli El-Cezire televizyonunun Batı Kudüs'teki ofisine baskın düzenleyen bir grup fanatik Yahudi, bu ofisin kapatılmasını istedi.

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Paris'te terör korkusu

Askerlerin de sokağa indiği Fransa'da, yaşanan en ufak olayda bile güvenlik güçleri bölgeye akın ediyor. Ülke, terör alarmıyla yaşıyor.