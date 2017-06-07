taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.332
USD
3,5199
EURO
3,9661
ALTIN
146,25
PETR
49,9100

HDP'li vekilin ettiği küfür tutanaklara girdi

Samanlıkta saklandığı günler hatırlatılan Ertuğrul Kürkçü, "S..tir" diye küfür etti.

07.06.2017 - 09:06
  1. Haberler
  2. Gündem
HDP'li vekilin ettiği küfür tutanaklara girdi

AK Partili vekiller ile HDP'li vekiller arasında yaşanan sert tartışmaların nedeni, Meclis tutanaklarından anlaşıldı.

Tutanaklarda; HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü'nün AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'ya sürekli sataştığı görülüyor.

"SAMANLIĞA GİDİN"

AK Partili vekilin konuşmasını bölmek isteyen HDP'li vekil, "Samanlığa gidin" sözü üzerine TBMM'ye yakışmayacak bir şekilde "S..tir" şeklinde küfür ediyor.

Yumruklu kavgaya dönmesi son anda engellenen gerginlikten sonra, HDP'li vekile kınama cezası verildi.

İŞTE O DİYALOGLAR

HDP'li vekilin ettiği küfür tutanaklara girdi

HDP'li vekilin ettiği küfür tutanaklara girdi

Ertuğrul Kürkçü de 15 Temmuz'da tanklardan kaçıyordu haberi

HDP'li vekilin ettiği küfür tutanaklara girdi

İlginizi Çekebilir
Fuatavni'ye bilgi sızdıran 9 FETÖ'cü polis
FETÖ’nün operasyon hesabı "fuatavni"ye bilgi sızdıran polislerin kimlikleri deşifre oldu.
Almanya'da İncirlik krizi gündemden düşmüyor
Alman devlet televizyonunda yapılan programda, Almanya'nın Türkiye'ye istediği adımları attıramadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı, büyükelçilerle iftar yemeğinde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar daveti yemeğine Türkiye'deki ülkelerin büyükelçilerini çağırarak konuşma yaptı.
Erdoğan 6 ülke lideriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar konusundaki gelişmelere ilişkin 6 ülke lideriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akdeniz'de uyuşturucu operasyonu

Akdeniz'de uyuşturucu operasyonu

129
Arda Turan İstanbul'a geldi

Arda Turan İstanbul'a geldi

93
İsrail'de El Cezire ofisini bastılar

İsrail'de El Cezire ofisini bastılar

47
Kati Piri'den İngiltere Başbakanı May'e tepki

Kati Piri'den İngiltere Başbakanı May'e tepki

16
Paris'te terör korkusu

Paris'te terör korkusu

33
Almanya'da İncirlik krizi gündemden düşmüyor

Almanya'da İncirlik krizi gündemden düşmüyor

47
May: Gerekirse insan hakları yasalarını değiştiririz

May: Gerekirse insan hakları yasalarını değiştiririz

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM