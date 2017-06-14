HDP'li vekilin milletvekilliği düşürüldü

Karma Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında, Öztürk'ün devamsızlık dosyasına ilişkin komisyon bünyesindeki Hazırlık Komisyonu raporunu görüşmek için basına kapalı toplandı.

DEVAMSIZLIK NEDİYLE VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

HDP'li Önder'in savunmasının ardından Öztürk'ün "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğuyla karar verildi. Karma Komisyon, buna ilişkin hazırlayacağı raporu TBMM Genel Kuruluna sunacak ve nihai karar orada verilecek.

SIRRI SÜREYA ÖNDER SAVUNMA YAPTI

Toplantıda, Öztürk'ün yerine HDP Ankara Milletvekili, TBMM İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder savunma yaptı. Önder savunmada, meselenin devam-devamsızlık ya da sadece iki milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülme meselesi olmadığını iddia etti.