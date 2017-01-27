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HDP’li vekiller Botan ve Geveri hakkında yakalama kararı

HDP Van Milletvekilleri Lezgin Botan ve Adem Geveri hakkında yakalama kararı verildi.

27.01.2017 - 15:02
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Van’da çeşitli tarihlerde yaptıkları konuşmalar nedeniyle haklarında 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından haklarında dava açılan HDP Van Milletvekilleri Lezgin Botan ve Adem Geveri'nin yargılanmasına devam edildi.

DURUŞMAYA AVUKATLAR KATILDI

Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasına sanık milletvekilleri katılmazken, avukatları Murat Timur, Ümit Dede ve Barış Oflas hazır bulundu. Duruşmada söz alan Milletvekili Adem Geveri'nin avukatı Timur, yoğun siyasi çalışmalarını sürdüren milletvekilleri hakkında 'zorla getirmeö kararı verilmesini gerektirecek bir durumun bulunmadığını belirterek, bu kararın kaldırılmasını talep etti.

YAKALAMA KARARI VE YURT DIŞI YASAĞI

Mahkeme heyeti, usulüne uygun tebligatlara rağmen duruşmaya katılmayan, 'zorla getirme' kararına rağmen duruşma günü il dışına çıkan milletvekilleri Botan ve Geveri hakkında, 'yakalama emri' düzenlenmesine ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDE NE VAR?

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan hakkında hazırlanan iddianamede, Botan'ın terör örgütü elebaşını, terör ve şiddet eylemlerini övdüğü ve örgütün propagandasını yaptığı belirtilerek, 'terör örgütü propagandası yapmak', 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 11 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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