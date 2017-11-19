HDP'li vekiller Şırnak'ta öldürülen PKK'lının cenzesinde

PKK'nın kadın örgütlenmesi olan, YJA Star'ın en tepesinde bulunan ve İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin kırmızı kategorisinde yer alırken, 13 Kasım'da Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda öldürülen 'Delal Amed' kod adlı PKK'lı terörist Hülya Eroğlu'nun cenazesi, Şırnak'tan Diyarbakır'a getirildi.

HDP'Lİ 3 VEKİL CENAZEDE

Yeniköy Mezarlığı'na güvenlik güçlerinin aldığı önlemlerle getirilen terörist Eroğlu'nun cenazesine, HDP Mililetvekilleri Feleknaz Uca, Sibel Yiğital ve Berdan Öztürk ile yakınları katıldı. Dini vecibelerin yerine getirilmesinden sonra Eroğlu'nun cenazesi, toprağa verildi.

KANDİL'DE HDP HEYETİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Başına 4 milyon lira ödül konulan, KCK'nın yürütme konseyi üyelerinden biri olan 43 yaşındaki PKK'lı Hülya Eroğlu, çözüm süreci sırasında Kandil'e giden HDP heyeti ile yapılan bazı görüşmelere de katılmıştı.