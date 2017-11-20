taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.239
USD
3,8676
EURO
4,5401
ALTIN
160,61
PETR
62,5900

HDP'li vekiller tam kadro PKK'lı taziyesinde

Barış söylemini ağzından düşürmeyen HDP'li vekiller, alçak saldırılar düzenleyen teröristin cenazesini kaldırıp taziye çadırı kurdu.

20.11.2017 - 09:30
  1. Haberler
  2. Gündem
HDP'li vekiller tam kadro PKK'lı taziyesinde

Terör örgütü PKK'ya üst üste darbeler vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, örgütün elebaşlarını da etkisiz hale getirmeye başladı.

HDP'li vekiller ise, Mehmetçik'in başarılı operasyonları sonrasında etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazelerine eksiksiz bir şekilde katılıyor.

TERÖRİSTE DUA ETTİLER

Son olarak, 4 milyon TL ödülle kırmızı listede aranan sözde yöneticilerden Hülya Eroğlu'nun cenazesine tam kadro katılan HDP'li vekiller, ardından taziye çadırı kurdurdu.

HDP'li vekiller tam kadro PKK'lı taziyesinde

TUTUKLANACAKLAR MI

HDP'nin bazı milletvekilleri, PKK'lı teröristlerin cenazesine katılarak örgüt propagandasını yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

HDP'li vekiller tam kadro PKK'lı taziyesinde

SORUŞTURMA AÇILDI

PKK'lı Hülya Eroğlu'nun cenazesini kaldıran HDP'li vekiller hakkında da soruşturma açıldı.

HDP'li vekiller tam kadro PKK'lı taziyesinde

İlginizi Çekebilir
Afrin'deki terör kampı yeni mezunlarını verdi
PYD terör örgütü, ABD'nin desteğiyle Afrin'deki eğitim kamplarında terörist yetiştirmeyi sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Eren Bülbül'ün evinde
PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün kardeşleri, şehidin akıllarda kalan son kıyafetlerini giyerek Erdoğan'ı karşıladı.
Afrin operasyonu için son hazırlıklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin'i işaret etmesinden sonra operasyon için hazırlıklar hızlandı, bölge kıskaca alındı.
Sözcü Erbakan'ı manşete taşıdı
Sözcü Gazetesi, daha önce herhangi bir haberini gazetede görmenin dahi zor olduğu Fatih Erbakan'ı manşetten verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manisa'da düğünden kaçan damat aranıyor

Manisa'da düğünden kaçan damat aranıyor

67
İsviçreli siyasetçiden İslam çalışması

İsviçreli siyasetçiden İslam çalışması

62
Almanya'da hükümet kurulamadı

Almanya'da hükümet kurulamadı

85
Arap Birliği toplantısında İran konuşuldu

Arap Birliği toplantısında İran konuşuldu

71
Mehmetçik PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor

Mehmetçik PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor

66
Steinitz: Suudi Arabistan ile gizli bağlantımız var

Steinitz: Suudi Arabistan ile gizli bağlantımız var

41
Türkiye genelinde hava sıcaklığı düşecek

Türkiye genelinde hava sıcaklığı düşecek

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM