HDP'li vekiller tam kadro PKK'lı taziyesinde

Terör örgütü PKK'ya üst üste darbeler vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, örgütün elebaşlarını da etkisiz hale getirmeye başladı.
HDP'li vekiller ise, Mehmetçik'in başarılı operasyonları sonrasında etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazelerine eksiksiz bir şekilde katılıyor.
TERÖRİSTE DUA ETTİLER
Son olarak, 4 milyon TL ödülle kırmızı listede aranan sözde yöneticilerden Hülya Eroğlu'nun cenazesine tam kadro katılan HDP'li vekiller, ardından taziye çadırı kurdurdu.
TUTUKLANACAKLAR MI
HDP'nin bazı milletvekilleri, PKK'lı teröristlerin cenazesine katılarak örgüt propagandasını yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.
SORUŞTURMA AÇILDI
PKK'lı Hülya Eroğlu'nun cenazesini kaldıran HDP'li vekiller hakkında da soruşturma açıldı.