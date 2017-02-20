HDP'li vekiller terör operasyonuna engel olmaya çalışıyor

Nusaybin'e bağlı Koruköy'de 11 Şubat'tan bu yana operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı devam ederken, 4 gün önce köye gitmek isteyen HDP milletvekileri Erol Dora, Ayşe Acar Başaran, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven'in de aralarında bulunduğu gruba izin verilmedi.

OPERASYON NEDENİYLE ALINMADILAR

Koruköy'e 15 kilometre uzaklıkta güvenlik güçlerince durdurulan heyetin operasyonların sürdüğü ve sokağa çıkma yasağının devam ettiği gerekçesiyle mahalleye alınmadığı belirtildi.

OTURMA EYLEMİ BAŞLATTILAR

Koruköy'de olanlardan endişe duyduklarını ve yasağın bir an önce kalkmasını istediklerini belirten partililer 4 günden bu yana yaptıkları girişimlere rağmen giremedikleri köy girişinde oturma eylemi başlattı.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Mardin Valiliği, Nusaybin'e bağlı Koruköy'de, Bornova 2'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin il Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 Şubat'ta başlatılan operasyonda şimdiye kadar 2'si üst düzey yönetici olmak üzere 4 PKK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini ve 3 güvenlik görevlisinin çatışmalarda yaralandığını açıklamıştı. Operasyonlar kapsamında köyden 54 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

(Operasyonda teröristbaşı Murat Karayılan'ın sağ kolu Behzat kod adlı terörist de öldürüldü)