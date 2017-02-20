taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.723
USD
3,6277
EURO
3,8518
ALTIN
144,20
PETR
56,1200

HDP'li vekiller terör operasyonuna engel olmaya çalışıyor

Mardin'de 4 teröristin öldürüldüğü bölgeye giremeyen HDP'li milletvekilleri oturma eylemi başlattı.

20.02.2017 - 15:37
  1. Haberler
  2. İç Haber
HDP'li vekiller terör operasyonuna engel olmaya çalışıyor

Nusaybin'e bağlı Koruköy'de 11 Şubat'tan bu yana operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı devam ederken, 4 gün önce köye gitmek isteyen HDP milletvekileri Erol Dora, Ayşe Acar Başaran, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven'in de aralarında bulunduğu gruba izin verilmedi.

HDP'li vekiller terör operasyonuna engel olmaya çalışıyor

OPERASYON NEDENİYLE ALINMADILAR

Koruköy'e 15 kilometre uzaklıkta güvenlik güçlerince durdurulan heyetin operasyonların sürdüğü ve sokağa çıkma yasağının devam ettiği gerekçesiyle mahalleye alınmadığı belirtildi.

HDP'li vekiller terör operasyonuna engel olmaya çalışıyor

OTURMA EYLEMİ BAŞLATTILAR

Koruköy'de olanlardan endişe duyduklarını ve yasağın bir an önce kalkmasını istediklerini belirten partililer 4 günden bu yana yaptıkları girişimlere rağmen giremedikleri köy girişinde oturma eylemi başlattı.

HDP'li vekiller terör operasyonuna engel olmaya çalışıyor

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Mardin Valiliği, Nusaybin'e bağlı Koruköy'de, Bornova 2'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin il Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 Şubat'ta başlatılan operasyonda şimdiye kadar 2'si üst düzey yönetici olmak üzere 4 PKK terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini ve 3 güvenlik görevlisinin çatışmalarda yaralandığını açıklamıştı. Operasyonlar kapsamında köyden  54 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

HDP'li vekiller terör operasyonuna engel olmaya çalışıyor

(Operasyonda teröristbaşı Murat Karayılan'ın sağ kolu Behzat kod adlı terörist de öldürüldü)

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aziz Yıldırım ile Mehmet Baransu arasında tartışma çıktı

Aziz Yıldırım ile Mehmet Baransu arasında tartışma çıktı

113
FETÖ'nün suikast timi için hesap günü

FETÖ'nün suikast timi için hesap günü

203
FETÖ'cü hakim ve savcılar adliyede

FETÖ'cü hakim ve savcılar adliyede

47
Aziz Yıldırım: Namazla iyi insan olunmuyormuş

Aziz Yıldırım: Namazla iyi insan olunmuyormuş

88
İran'da çatışmaların önüne geçilemiyor

İran'da çatışmaların önüne geçilemiyor

155
Fehriye Erdal'a 15 yıl hapis cezası

Fehriye Erdal'a 15 yıl hapis cezası

69
Nokia 3310'nun ilk fotoğrafı sızdı

Nokia 3310'nun ilk fotoğrafı sızdı

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM