PKK terörünü yücelten HDP, Reina'daki terörü lanetliyor

Terörün siyasi kanadı olan, terörün verdiği her emri yerine getirmeye çalışan, PKK terörünü göklere çıkaran, katliamlara sessiz kalan HDP ve onun vekilleri söz konusu DEAŞ terör örgütünün eylemleri olunca en büyük terör karşıtı oluyor..

HDP'li Ahmet Yıldırım Meclis'te bir basın toplantısı düzenledi ve DEAŞ'ın terör eylemini kınadı, saldırıdan da hükümeti sorumlu tuttu ve istifa beklediklerini söyledi.

HDP'li Yıldırım şunları söyledi:

"BU ÜLKE GÖZÜNÜ KAN BÜRÜMÜŞER İÇİN İLHAM KAYNAĞI HALİNE GELDİ"

Maalesef 2017’nin daha ilk saatlerinde, bütün toplum vicdanını yaralayan bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. İrdelenmesi gereken bu saldırılar, toplum alıştırılarak, artarak devam ediyor. Bu kader değildir, böyle görmedik, görmeyeceğiz. Hiçbir ülkede, zemin sunulmadan, alt yapısı hazırlanmadan böyle toplumsal infiale sebep olan saldırılar geçekleşmez. Bu ülke gözünü kan bürümüşler için bir ilham kaynağı haline geldi.

"HÜKÜMET İSTİFA ETMELİDİR"

"Ben bu ölümleri önleyemedim, bu ülkeyi yönetemedim" diyebilmesi için bir iktidarın, daha ne olması gerekiyor? Şu olanların yüzde 1’i bile başka bir ülkede olsa demokratik vicdanın olduğu bir ülkede olsa, ar duygusu harekete geçer de biri istifa eder. Hükümet ülkeyi yönetemiyor, Hükümet istifa etmelidir.