TBMM Başkanı İsmail Kahraman tedavisinin tamamlanmasının ardından 2 ay sonra Meclis'te oturumu yönetti. Kahraman, birleşimin açılışında "Yılllar bir bir gidiyor ömrümden" şiirini okudu.

TBMM Genel Kurul’unu açan İsmail Kahraman, hastalığı sürecinde kendisini yalnız bırakmayan vekillere teşekkür etti.

İsmail Kahraman'ın konuşmasının ardından partilerin Meclis üyeleri söz alarak Kahraman'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP'DEN GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök "CHP ailesi olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 15 Temmuz'da tereddüt etmden beraber olduk. 140 yıllık parlamenter demokrasimiz var. Parlamenter demokrasimizin güçlendirilmesini ifade ettik. Daha sonra bildiri imzaladık: Umuyor ve diliyoruz ki 15 Temmuz'daki birliktelik unutulmaz. Darbeye karşı silah arkadaşlığı yaptık. Umarım bu da unutulmaz." dedi.

HDP TRİP ATTI

Ardından söz alan HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ise, geçmiş olsun dileği ile birlikte Kahraman'a trip attı;

"Bütün partilerin başkanları dışarıda oldukları için sizi arayabilmişler, ancak bizimkiler içerde olduğu için arayamadı..."

HDP'li Yıldırım'dan Kahraman'a imalı geçmiş olsun mesajı VİDEO



HDP'Lİ KADINLAR GREVDE

Bugün Meclis'te aynı zamanda HDP sıraları da büyük oranda boştu. Bir kısmı cezaevinde olan HDP'lilerden kadın milletvekilleri, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla eyleme başlayarak Meclis'e gelmedi.