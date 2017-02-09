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HDP'liler ihraç edilen akademisyenleri ziyaret etti

HDP'li milletvekilleri önceki gün yayınlanan kararnameyle ihraç edilen akademisyenleri Ankara Üniversitesi'nde ziyaret etti.

09.02.2017 - 15:38
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HDP'liler ihraç edilen akademisyenleri ziyaret etti

Fırat Kalkanı Hareketı kapsamında El Bab operasyonu düzenleyen askerlerimizden şehit haberleri gelirken HDP'li milletvekilleri de boş durmadı.

İHRAÇ EDİLEN AKADEMİSYENLERİ ZİYARET ETTİLER

HDP Milletvekilleri; Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Yıldırım ve Mithat Sancar Ankara Üniversitesi'ne gittiler.

3 milletvekili "Teröre Destek Bildirisi'ne" imza atan, ancak ihraç edildikten sonra mağdur edebiyatı yapan akademisyenleri ziyaret ettiler.

HDP'liler ihraç edilen akademisyenleri ziyaret etti

HDP'liler ihraç edilen akademisyenleri ziyaret etti

ÖNDER'İN ELİNDEKİ SİGARA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, ziyaretin bir eğitim kurumunda ve  kapalı alanda olmasına rağmen Sırrı Süreyya Önder'in elindeki sigara da dikkat çekti.

HDP'liler ihraç edilen akademisyenleri ziyaret etti

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