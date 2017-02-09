HDP'liler ihraç edilen akademisyenleri ziyaret etti

Fırat Kalkanı Hareketı kapsamında El Bab operasyonu düzenleyen askerlerimizden şehit haberleri gelirken HDP'li milletvekilleri de boş durmadı.
İHRAÇ EDİLEN AKADEMİSYENLERİ ZİYARET ETTİLER
HDP Milletvekilleri; Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Yıldırım ve Mithat Sancar Ankara Üniversitesi'ne gittiler.
3 milletvekili "Teröre Destek Bildirisi'ne" imza atan, ancak ihraç edildikten sonra mağdur edebiyatı yapan akademisyenleri ziyaret ettiler.
ÖNDER'İN ELİNDEKİ SİGARA DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan, ziyaretin bir eğitim kurumunda ve kapalı alanda olmasına rağmen Sırrı Süreyya Önder'in elindeki sigara da dikkat çekti.