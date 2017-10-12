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HDP'liler terörist cenazesi görüntüsünü inkar etti

Saldırı hazırlığı yaparken öldürülen teröristlerin cenazesine HDP sahip çıktı. Meclis'te iftira diyen HDP'lilere fotoğraflar gösterildi.

12.10.2017 - 08:02
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HDP'liler terörist cenazesi görüntüsünü inkar etti

Muğla'da Fırtına adıyla düzenlenen terör operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazesini HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ile Mardin Milletvekili Erol Dora aldı.

Örgütün siyasi kanadı olarak terörist cenazelerine sahip çıkan HDP'li vekillerin fotoğrafları Meclis'te de tartışmalara neden oldu.

AK PARTİ'Yİ SUÇLADI

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, AK Parti'nin terörle ilişkisi olduğunu iddia etti.

HDP'liler terörist cenazesi görüntüsünü inkar etti

TERÖRİST CENAZESİNİ ALAN HDP'LİLER

HDP'li vekilin bu iddiası üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Terörle arasına mesafe koyacak birisi varsa o da ait olduğu partidir." diye cevap verdi.

AK Partili Muş, "Bakın, geçenlerde Muğla’da yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hâle getirildi. Bugün onların cenazesini almaya giden 2 HDP’li milletvekili var, şu an burada değiller.

HDP'liler terörist cenazesi görüntüsünü inkar etti

O 5 TERÖRİST KİMLERİ KATLETMEYE GİDİYORDU

O 5 terörist kimleri katletmeye gidiyordu? İnsanımızı, masumları, sivilleri ama o cenazelere sahip çıkan Halkların Demokratik Partisi, başka kimse yok orada. İlla terörle arasına birisi mesafe koyacaksa o da sizsizin." diye devam etti.

HDP İFTİRA DEDİ

HDP Grup Başkanvekil Ahmet Yıldırım'ın "iftira" atıldığını söylemesi üzerine AK Partili vekil "Hangi iftira, adli tıbbın önündeler ya! Adli tıbbın önündeler Sayın Yıldırım, burada bak fotoğrafları." dedi ve fotoğrafları gösterdi.

HDP'liler terörist cenazesi görüntüsünü inkar etti

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