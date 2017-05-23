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HDP'liler vatandaşa yeni ev yapılmasını istemiyor

Terör örgütü PKK'nın saldırılarından sonra hasar alan evlerin yıkılarak yeniden yapılacak olmasına HDP'liler karşı çıktı.

23.05.2017 - 07:08
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HDP'liler vatandaşa yeni ev yapılmasını istemiyor

Diyarbakır'da terör mağdurlarının ihtiyaçları giderilmeye devam ediyor.

EVİ HASAR GÖRENE YENİ EV

Esnafa ve evsiz kalanlara yapılan yardımlardan sonra, kanlı terör örgütü PKK'nın saldırılarında evleri hasar gören vatandaşlara da devlet eli uzatıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde; Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olduğu gibi hasar gören evler yıkılacak ve yeni evler yapılacak.

HDP'liler vatandaşa yeni ev yapılmasını istemiyor

HDP VATANDAŞIN KARŞISINDA

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ise yapılacak yardımların karşısında durmaya çalışıyor. Sur'da yapılacak yenileme işlemlerinin gerçekleşmemesini isteyen HDP'li vekiller, bölgede eylem yaptı.

HDP'liler vatandaşa yeni ev yapılmasını istemiyor

MAHKEME KARARINA UYMUYORLAR

Eski evlerin yıkılmamasını gerektiğini ifade eden HDP'li vekiller, mahkeme kararlarına sonuna kadar direneceklerini ifade etti.

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