HDP'lilerden nükleer santral protestosu

HDP İstanbul İl Yöneticisi Hunav Altun basın açıklamasında, "2010 yılında Rusya ile Türkiye arasında başlayan Türkiye'de Nükleer santral yapma projesi yaşama geçirilmeye çalışılıyor. Bizler meslek örgütleri, Türkiye Barolar Birliği, siyasi partiler, ekoloji örgütleri, kent mücadelelerinde buluşan demokratik kitle örgütleri birlikte nükleer santralin kurulmasının karşısında Danıştay'a dava açtık. Danıştay ne yazık ki hukuki değil, siyasi karar verdi ve davaları reddetti." dedi.
9 KİŞİLİK PROTESTO
Maçka Parkı'nda yapılan protesto gösterisine 9 kişi katılırken, beklenen kalabalığı bulamayan grup sessiz bir şekilde dağıldı.