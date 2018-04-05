taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.724
USD
4,0366
EURO
4,9518
ALTIN
172,24
PETR
67,9200

HDP'lilerden nükleer santral protestosu

Halkların Demokratik Partisi Ekoloji Komisyonu, Mersin'de temeli atılan Akkuyu Enerji Santrali'ni Maçka Parkı'nda yaptıkları basın açıklaması ile protesto etti.

DHA | 05.04.2018 - 14:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber

HDP İstanbul İl Yöneticisi Hunav Altun basın açıklamasında, "2010 yılında Rusya ile Türkiye arasında başlayan Türkiye'de Nükleer santral yapma projesi yaşama geçirilmeye çalışılıyor. Bizler meslek örgütleri, Türkiye Barolar Birliği, siyasi partiler, ekoloji örgütleri, kent mücadelelerinde buluşan demokratik kitle örgütleri birlikte nükleer santralin kurulmasının karşısında Danıştay'a dava açtık. Danıştay ne yazık ki hukuki değil, siyasi karar verdi ve davaları reddetti." dedi.

9 KİŞİLİK PROTESTO

Maçka Parkı'nda yapılan protesto gösterisine 9 kişi katılırken, beklenen kalabalığı bulamayan grup sessiz bir şekilde dağıldı.

HDP'lilerden nükleer santral protestosu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarından dolayı 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Antalya'da sahte içki operasyonu
Antalya'da iki imalathane ve eğlence mekanına düzenlenen operasyonda 10 bin 471 adet kaçak ve sahte içki malzemesi ele geçirildi.
Geleceğin subaylarının eğitim yuvası
Sahil Güvenlik ve jandarmanın subay ve astsubay ihtiyacını karşılamak üzere 2016'da kurulan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kapılarını açtı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

257
Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu

Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu

125
Yurt dışında FETÖ operasyonları

Yurt dışında FETÖ operasyonları

136
Ankara'daki Suriye Zirvesi Alman basınında

Ankara'daki Suriye Zirvesi Alman basınında

72
Türkiye-Rusya yakınlaşması İngilizleri kıskandırdı

Türkiye-Rusya yakınlaşması İngilizleri kıskandırdı

77
Askere moral veren sanatçılar CHP'nin hedefi oldu

Askere moral veren sanatçılar CHP'nin hedefi oldu

245
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM