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HDP'lilerin PKK'lıları araçlarıyla taşıdıkları ortaya çıktı

HDP'li vekiller Demirel, Pir ve Uca hakkında hazırlanan fezlekelerde, Lice'den alınan PKK'lıları araçlarıyla Sur'a taşıdıkları yer aldı.

08.06.2017 - 12:16
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HDP Diyarbakır milletvekilleri Çağlar Demirel, Ziya Pir ve Feleknas Uca hakkında hazırlanan fezlekeler tamamlandı.

TERÖRİSTLERİ ARAÇLARIYLA SUR'A TAŞIDILAR

Fezlekede HDP'li vekillerin Lice ilçesinden aldıkları PKK'lı teröristleri araçlarıyla sözde "öz yönetim" ilan edilen Sur ilçesine getirdikleri iddiası yer aldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerde terör örgütü PKK yöneticilerinin talimatları doğrultusunda merkez Sur ilçesinde 15 Ağustos 2015'te sözde "öz yönetim" ilanına ilişkin açıklamalar yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamalar sonrası terör örgütü mensuplarınca kazılan çukurlar, kurulan barikatlar ve tuzaklanan patlayıcıların temizlenmesi için Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen iddianamede, yasağın ardından güvenlik güçlerince operasyon başlatıldığı hatırlatıldı.

FEZLEKEDE TUTUKLANAN PKK'LI TERÖRİSTİN İFADESİ DE YER ALDI

HDP'li 3 milletvekili için ayrı ayrı hazırlanan fezlekelerde, terör soruşturması kapsamında tutuklanan PKK'lı teröristin ifadesi de yer aldı.

TERÖRİST: SUR'A GÖTÜRDÜKLERİNE ŞAHİT OLDUM

PKK'lı terörist, fezlekedeki ifadesinde, milletvekilleri Demirel, Pir ve Uca'nın kırsala gelerek "Sema" ve "Azad Farkin" kod adlı teröristlerle görüştüklerine tanık olduğunu öne sürdü. Milletvekillerinin görüştükleri örgüt mensuplarının "yönetici" düzeyinde olduğunu savunan terörist, ifadesinde şunları kaydetti:

"Kimlerin eylemde bulunmaları gerektiğine milletvekilleriyle istişarede bulunarak karar veriyorlardı. Örgüt mensupları sivil giyimli götürülüyor, milletvekillerinin araçları aranmadığından rahat götürüldüğünden bahsediliyordu. Pir ve Uca'nın birer kez, Demirel'in ise birkaç kez bu şekilde kırsala gelip örgüt mensuplarını Sur bölgesine götürdüklerine şahit oldum."

HDP'lilerin PKK'lıları araçlarıyla taşıdıkları ortaya çıktı

Milletvekili Uca'nın, yaralı bir kadın örgüt mensubunu kırsaldan araçla alıp tedavi için götürdüğünü iddia eden terörist, "Bahsettiğim olaylar 2015 yılının temmuz, ağustos aylarında gerçekleşmiştir. Ben o tarihlerde Lice bölgesinde, "Şehit Kendal" diye adlandırdıkları bölgede faaliyet gösteriyordum." ifadelerini kullandı.

FEZLEKELERİ ADALET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ

Anayasa'nın 83. maddesi doğrultusunda milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

HAKLARINDA DAVA AÇILACAK

Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması halinde Demirel, Pir ve Uca hakkında, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılacak.

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