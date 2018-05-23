HDP'nin Afrikalı adayı: Yalçın Yanık

Aydın’da doğan ve 40 yıl önce İzmir’e yerleşen Afrika kökenli Türk işçi Yalçın Yanık (58), HDP'nin İzmir’de 1’inci bölge milletvekili adayı oldu.

Siyasete ilk kez HDP saflarında katılan Yanık, tercihini bu partiden yana kullanmasının gerekçelerini anlattı.

"BEN KOMÜNİSTİM"

Diğer partilerin, özellikle kurulan ittifaklar içerisinde yer alan partilerin, düzen partisi olduğunu öne süren Yalçın Yanık, “HDP bunun dışında bir parti. Bunun için HDP’yi tercih ettik. HDP sayesinde, işçilerin, emekçilerin sesi olacağız. Her şeyden önce ben komünistim. HDP, barajın altında kalırsa, işsizlerin, yoksulların, emekçilerin sorunları daha çok büyüyecek. HDP, bugünkü mevcut siyasi konjektörün içinde en fazla parlamentoda birlikteliği, dayanışmayı örebilen bir parti” dedi.

"AFRO TÜRK OLARAK, ZENCİ OLARAK..."

HDP’nin farklı dil renk, mezhep ayrımı yapmadan herkesi aynı çatı altına alabildiğini kaydeden Yanık, “Herkes ortak bir çalışma zemininde buluşturdu. Renk cümbüşü gibi. Afro Türk olarak, zenci olarak biz bunun gereklerini yerine getireceğiz. Ayrımcılığa uğrayanların sesi olacağız” diye konuştu. Seçilirse ilk projesinin Anayasa’nın değişmesi için çalışmak olduğunu ifade eden Yanık, bunu yaparken de geniş kesimleri bir araya getireceğini söyledi.