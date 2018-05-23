taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.328
USD
4,7833
EURO
5,6299
ALTIN
198,56
PETR
79,0300

HDP'nin Afrikalı adayı: Yalçın Yanık

Afrikalı bir Türk olduğunu söyleyen Yalçın Yanık, Meclis'e girmesi durumunda işçilerin sorunlarını çözeceğini söyledi.

DHA | 23.05.2018 - 07:48..
  1. Haberler
  2. Politika
HDP'nin Afrikalı adayı: Yalçın Yanık

Aydın’da doğan ve 40 yıl önce İzmir’e yerleşen Afrika kökenli Türk işçi Yalçın Yanık (58), HDP'nin İzmir’de 1’inci bölge milletvekili adayı oldu.

Siyasete ilk kez HDP saflarında katılan Yanık, tercihini bu partiden yana kullanmasının gerekçelerini anlattı.

"BEN KOMÜNİSTİM"

Diğer partilerin, özellikle kurulan ittifaklar içerisinde yer alan partilerin, düzen partisi olduğunu öne süren Yalçın Yanık, “HDP bunun dışında bir parti. Bunun için HDP’yi tercih ettik. HDP sayesinde, işçilerin, emekçilerin sesi olacağız. Her şeyden önce ben komünistim. HDP, barajın altında kalırsa, işsizlerin, yoksulların, emekçilerin sorunları daha çok büyüyecek. HDP, bugünkü mevcut siyasi konjektörün içinde en fazla parlamentoda birlikteliği, dayanışmayı örebilen bir parti” dedi.

HDP'nin Afrikalı adayı: Yalçın Yanık

"AFRO TÜRK OLARAK, ZENCİ OLARAK..."

HDP’nin farklı dil renk, mezhep ayrımı yapmadan herkesi aynı çatı altına alabildiğini kaydeden Yanık, “Herkes ortak bir çalışma zemininde buluşturdu. Renk cümbüşü gibi. Afro Türk olarak, zenci olarak biz bunun gereklerini yerine getireceğiz. Ayrımcılığa uğrayanların sesi olacağız” diye konuştu. Seçilirse ilk projesinin Anayasa’nın değişmesi için çalışmak olduğunu ifade eden Yanık, bunu yaparken de geniş kesimleri bir araya getireceğini söyledi.

HDP'nin Afrikalı adayı: Yalçın Yanık

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Uşak'ta İYİ Parti'den 14 istifa
İYİ Parti İl yönetiminden 14 kişi, milletvekili aday sıralamasına tepki göstererek partideki tüm görevlerinden ve üyeliklerinden istifa etti.
Kılıçdaroğlu: Listeyi hazırlarken kimseyi ötekileştirmedik
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partinin milletvekili adayı listesiyle ilgili konuştu.
Mehmet Şimşek: Adaylara başarılar diliyorum
24 Haziran seçimleri için hazırlanan milletvekili aday listesinde adı yer almayan Başbakan Yardımıcısı Şimşek, aday yapılan isimlere başarılar diledi.
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor
Kemal Kılıçdaroğlu tarafından listeye yazılan Eren Erdem'in üzeri, Bülent Tezcan tarafından çizildi. Parti içinde tartışmalar başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

844
CHP'de iç karışıklık büyüyor

CHP'de iç karışıklık büyüyor

367
CHP'de Eren Erdem depremi

CHP'de Eren Erdem depremi

104
Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

317
Türkiye'nin F-35A savaş uçağının ilk uçuş görüntüleri

Türkiye'nin F-35A savaş uçağının ilk uçuş görüntüleri

111
En ünlü sporcu Ronaldo

En ünlü sporcu Ronaldo

14
S&P Türkiye'nin faizleri artırmasını bekliyor

S&P Türkiye'nin faizleri artırmasını bekliyor

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM