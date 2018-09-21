HDP'nin hedefi kayyum atanan belediyeler

HDP'nin terör örgütü PKK'ya hizmet eden belediyelerine kayyum atanmış, halka hizmet eden belediyelerin icraatları kentlerde gözle görülür değişikliklere neden olmuştu.

Tüm partiler yerel seçimlere hazırlanırken HDP'nin planı kayyum atanan bu belediyeleri geri almak.

Dünkü MYK toplantısında HDP, yerel seçimlerde izlenecek stratejiye yönelik çalışmaları masaya yatırdı.

CHP İLE İŞ BİRLİĞİ PLANI

Toplantıda AK Parti ve MHP'nin iktidar cephesine karşı başta CHP olmak üzere tüm demokratik muhalefetin bir araya gelmesi yönünde bir strateji izlenmesi görüşü öne çıktı.

Bu kapsamda farklı muhalefet kesimlerine, yerel seçimlerde kentlerde oluşacak inisiyatifler aracılığıyla çağrı yapılması kararlaştırıldı.

DOĞAL İTTİFAK İLE İKTİDARA KARŞI ALTERNATİF

Tabanda oluşacak birlikteliklerin doğal bir ittifaka evrileceği ve iktidara karşı güçlü bir alternatif olacağı, pek çok kentte de iktidarın geriletilmesinin söz konusu olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

KAYYUMLARIN TAMAMININ GERİ ALINMASI

MYK toplantısında kayyum atanan belediyelerin tamamının geri alınmasına yönelik özel bir çalışma yapılması gerektiği de belirtildi.