HDP'nin İzmir mitinginde PKK propagandasına gözaltı

HDP İl Başkanlığınca Gündoğdu Meydanı'ndaki mitinge katılanlar, 2 polis kontrol noktasında üst araması sonrası alana girdi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Mitingde konuşan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, halk oylamasında demokrasi ve özgürlükler için "Hayır" diyeceklerini söyledi.

Özgürlükleri kısıtlayan, halkların taleplerini yok etmeye çalışan bir politika yürütüldüğünü öne süren Kürkçü, ''Bu referandumdan çıkacak tek bir sonuç meşru olabilir. O da 'Hayır' sonucudur.'' diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ise 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında renklerini belli etmek için toplandıklarını ifade etti.

AK Parti'nin Kürt seçmenlerden "Nasıl oy alırım?" diye bazı yöntemler kullandığını ileri süren Buldan, "Kürt halkı 'Evet' demeyecek. Pazar günü herkes elini vicdanına koymalı ve 'Hayır' demeli. Tüm halkların geleceği için 3 günü iyi değerlendirmeli, mahallesinde, iş yerinde, komşusuna 'Hayır'ı anlatmalı 'Evet' diyecekleri ikna etmeli." dedi.

Konuşmaların ardından miting sona erdi.

Bu arada HDP'nin mitingine terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçası getirdiği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.