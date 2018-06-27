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HDP'nin seçim kutlamasında terör propagandasına gözaltı

İzmir'de HDP'nin seçim kutlamaları sırasında terör örgütü PKK/KCK lehine slogan atan ve attıran 7 kişi gözaltına alındı.

AA | 27.06.2018 - 13:59..
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27 Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde HDP'nin seçim kutlamasına katılan konvoyda açık kasa araçta bulunan bazı kişilerin terör örgütü PKK/KCK ve örgüt elebaşısı lehine slogan attıkları görüntülerin bir vatandaş tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlattı.

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ÇOCUKLARI SLOGAN ATMASI İÇİN YÖNLENDİREN 7 KİŞİ YAKALANDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, Alsancak bölgesinde çekildiği anlaşılan görüntülerde araçta yer alan 18 yaşından küçük şüphelilerin eşkali belirlenerek kimlikleri tespit edildi.

Yapılan araştırmada, slogan atma olayına katıldıkları ve çocukları slogan atmaları için yönlendirdikleri tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

KAMYON TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yük taşımacılığında kullanılması gereken kamyon ise amacı dışında kullanılması ve can güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle trafikten men edildi.

Gözaltına alınan zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

HDP'nin seçim kutlamasında terör propagandasına gözaltı

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