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HDP'nin seçim vaadi: Öcalan'a özgürlük

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Şanlıurfa mitinginde, seçim vaadi olarak terörist başı Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 16.06.2018 - 12:28..
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HDP'nin seçim vaadi: Öcalan'a özgürlük

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Şanlıurfa mitinginde skandal sözler sarf etti.

"DEMOKRASİYE KATKISI OLAN ÖCALAN'I ANMADAN GEÇMEK OLMAZ"

Buldan konuşmasında, "Evet, bugün burada sayın Öcalan'ı anmadan geçmek olmaz. Barışa olan katkısı, özgürlüğe olan katkısı, demokrasiye olan katkısıyla barış sürecinde büyük emeği olan, büyük çabası olan sayın Öcalan üzerinde şu anda ağırlaştırılmış bir tecrit var. Üç yıldır sayın Öcalan'a tecrit uyguluyorlar. Bununla birlikte Kürt halkını cezalandırmak istiyorlar. Buradan söz veriyoruz, 24 Haziran'dan sonra sayın Öcalan üzerindeki tecriti de hep birlikte kaldıracağız." dedi.

HDP'nin seçim vaadi: Öcalan'a özgürlük

MİTİNGLERDE TERÖR PROPAGANDASI

HDP'nin geçtiğimiz ay Batman'da düzenlediği mitingde de terör örgütü PKK'ya ait bez parçası açılırken, katılımcılar terör örgütü PKK ile elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atmıştı.

Pervin Buldan: Öcalan'ın tecritini kaldıracağız VİDEO

HDP'nin seçim vaadi: Öcalan'a özgürlük

HDP'nin seçim vaadi: Öcalan'a özgürlük

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