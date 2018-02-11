HDP'nin yeni eş genel başkanları belli oldu

ABD Uzay Dairesi NASA, şu ana kadar en uzaktan çekilen fotoğrafı paylaştı.

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Dünyanın en pahalı düğün pastası

Yaklaşık 2 bin çiçek, bin tane inci ve her biri 200 bin dolar değerinde 5 beyaz elmasın yer aldığı pasta, dünyanın en pahalı düğün pastası oldu.