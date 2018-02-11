HDP'nin yeni eş genel başkanları belli oldu

HDP 3’üncü Olağan Kongresinde delegelerin 823 oyuyla partinin eş genel başkanlığına Pervin Buldan ve Sezai Temelli seçildi.
"HERKES HERKESE SARILSIN"
Sezai Temelli teşekkür konuşmasında, “Herkes herkese sarılsın. Hepimizin verdiği sözler var. Bu sözleri tutacağız mutlaka kazanacağız.” dedi.
"HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ"
Pervin Buldan da emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirterek, “Türkiye’nin her yerinden gelen halklarımıza, Hepimizin yolu açık olsun. Hep birlikte kazanacağız. Selahattin Başkanın dediği gibi ‘O gemiyi limana çıkaracağız." diye konuştu.