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HDP'ye oy veren beyaz Türklere Hasip Kaplan şoku

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefet olsun diye, CHP'den umudu kesip HDP'nin arkasına takılan Türk seçmen, Hasip Kaplan'ın 'Türk istemiyoruz' sözleri karşısında ne hissetmiştir?

Haber Merkezi | 10.01.2018 - 09:44..
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HDP'ye oy veren beyaz Türklere Hasip Kaplan şoku

HDP'ye oy veren beyaz Türklere Hasip Kaplan şoku

DEHAP, DTP, BDP, HDP ve daha niceleri.. Adına ne derseniz deyin, halkların özgürlük mücadelesi adıyla kurulan partilerin tamamı, altını kazıdığınızda içinden Kürt ırkçılığı çıkan organizasyonlardan başka bir şey değil.

HASİP KAPLAN İÇİNDEKİ IRKÇIYI ÇIKARDI

Hasip Kaplan dün gece yıllardır taşıdıkları Kürt ırkçılığını, bölücü ve ayrımcı yaklaşımını dışa vurdu. Bir nevi HDP'nin asli politikasını ifşa etti.

7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde, HDP Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ öncülüğünde bazı kesimlerde büyük sempati toplamış ve bu seçimlerde yüzde 13 / yüzde 17 gibi yüksek sayılabilecek derecede oy almıştı.

HDP'Yİ BARAJIN ÜSTÜNE ÇIKARAN BEYAZ TÜRKLERDİ

HDP'yi barajın üstüne çıkaran ise, başta CHP seçmeni olmak üzere beyaz Türklerin, tek başlarına Erdoğan'ı siyasetin dışına atamayacaklarına olan inancıyla HDP'ye yanaşmaları olmuştu.

Sanat ve edebiyat dünyasından CHP'ye yakın beyaz Türkler ile CHP siyasetçileri el ele verdi ve CHP'yi iktidar yapmanın imkansız olduğunu bildikleri için HDP'yi AK Parti'nin önünde bir engel olarak kullanma yarışına girdiler. Bu da HDP CHP yakınlaşmasını kaçınılmaz kıldı.

"BİRLİKTE İYİ SALLADIK" DİYENLER, NE DURUMDASINIZ?

Öyle ki CHP'li vekil Şafak Pavey, havalimanında Demirtaş'la karşılaştığında "Birlikte iyi salladık" diyerek bu birlikteliği ilan ediyordu.

"SAKIN BİR TÜRK HDP LİDERLİĞİNE GÖZ DİKMESİN"

Bugünse ise Hasip Kaplan "Sakın bir Türk, HDP liderliğine göz dikmesin" diyebiliyor.

Erdoğan düşmanlığından dolayı, terör örgütü PKK'nın partisine sempati besleyen beyaz Türklerin, 'Türk liderimiz olmasın' ırkçılığı karşısında ne tür bir tepki vereceği merak konusu..

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